"Молитва без слов": что означают цвета на украинской вышиванке

Всемирный день вышиванки ежегодно приходится на третий четверг мая. Этот праздник отмечают не только в Украине, но и во многих других странах мира.

Подробнее о том, когда именно праздновать День вышиванки, а также что символизируют вышитые рубашки украинцев и их цвета, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда отмечать День вышиванки в 2025 году

В целом вычислить дату Всемирного дня вышиванки - не сложно. Достаточно заглянуть в календарь и найти третий четверг мая.

Такой "фиксированный день", по словам организаторов праздника, был выбран по многим причинам.

Основная из них - День вышиванки должен приходиться на рабочий день, как напоминание о том, что вышитая рубашка всегда была неотъемлемой частью жизни украинцев.

В этом году Всемирный день вышиванки будут отмечать в Украине и мире 15 мая. Он будет посвящен оккупированному РФ украинскому культурному наследию.

Что символизирует украинская вышиванка

Согласно информации Тернопольского областного методического центра народного творчества (ТОМЦНТ), вышиванка - генетический код человека:

украинскую вышивку называют "молитвой без слов";

а сорочку-вышиванку - главным оберегом человека.

"Ведь вышитая рубашка на протяжении многих веков использовалась украинцами в повседневном гардеробе и одновременно воспринималась как оберег - символ здоровья и красоты. Известно же, одежда, которая ближе всего к телу - это своя рубашка", - объяснили в центре.

Уточняется, что у украинцев недаром есть выражение "родиться в рубашке" - быть счастливым в жизни.

"Поэтому первые вышиванки играли не столько функцию одежды... Орнамент оберегал их владельцев от зла, недобрых взглядов, неудач и болезней. Именно поэтому рубашки украшали узорами на рукавах, воротниках, подоле - так, чтобы рисунок касался тела", - рассказали украинцам.

Что означают разные цвета на вышиванках

Заведующая отделом народного творчества и методично-просветительской работы ТОМЦНТ Людмила Питик объяснила, что энергетическая и информационная функции, которые выполняет вышивка на национальной одежде украинцев, уникальна.

Неудивительно, что наш народ испокон веков относился к вышивке как к святыне. Вышитые сорочки береглись как реликвии, передавались из поколения в поколение, из рода в род.

Красный цвет вышиванки усиливает энергию, символизирует счастье, любовь, достаток и веселье.

Чаще всего он присутствует на свадебных мужских рубашках. Хотя такие рубашки надевали и молодые девушки, которые приносили своей красотой радость присутствующим.

Черный цвет (в противовес красному) напоминает о печали, горе, смерти.

Вышиванки этого цвета наши предки могли одевать на похороны. Хотя в некоторых регионах рубашки с черной вышивкой носили пожилые мужчины.

"Одна из самых оригинальных черных вышиванок - борщевская. Такая рубашка расшита черными нитками. Есть предание, что когда турки и татары уничтожили практически всех мужчин в Борщеве, женщины этого и соседних поселений на протяжении нескольких поколений надевали именно такие черно-белые рубашки - в знак скорби на печали", - рассказала Питик.

Белый цвет - это символ любви и невинности, радости и светлых событий, поэтому вышиванки в таких тонах считаются праздничными.

Вышивка "белым по белому" (художественный прием, в котором рельефный узор вышивки создает игру света) использовалась в противовес черному цвету.

Зеленый цвет символизирует духовный спектр. Он ассоциируется с природными истоками, считается благодатным, способствует спокойной жизни.

Небесно-синие цвета символизируют воду, то есть женское начало, символ непорочности. Поэтому чаще всего их одевали девушки еще до замужества.

Желтый и золотой цвета стоят в вышивке "отдельно". Они трактуются как цвета небесного огня, цвета Солнца и символизируют божественную мудрость и богатство.