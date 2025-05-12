"Молитва без слов": что означают цвета на украинской вышиванке
Всемирный день вышиванки ежегодно приходится на третий четверг мая. Этот праздник отмечают не только в Украине, но и во многих других странах мира.
Подробнее о том, когда именно праздновать День вышиванки, а также что символизируют вышитые рубашки украинцев и их цвета, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Когда отмечать День вышиванки в 2025 году
В целом вычислить дату Всемирного дня вышиванки - не сложно. Достаточно заглянуть в календарь и найти третий четверг мая.
Такой "фиксированный день", по словам организаторов праздника, был выбран по многим причинам.
Основная из них - День вышиванки должен приходиться на рабочий день, как напоминание о том, что вышитая рубашка всегда была неотъемлемой частью жизни украинцев.
В этом году Всемирный день вышиванки будут отмечать в Украине и мире 15 мая. Он будет посвящен оккупированному РФ украинскому культурному наследию.
Что символизирует украинская вышиванка
Согласно информации Тернопольского областного методического центра народного творчества (ТОМЦНТ), вышиванка - генетический код человека:
- украинскую вышивку называют "молитвой без слов";
- а сорочку-вышиванку - главным оберегом человека.
"Ведь вышитая рубашка на протяжении многих веков использовалась украинцами в повседневном гардеробе и одновременно воспринималась как оберег - символ здоровья и красоты. Известно же, одежда, которая ближе всего к телу - это своя рубашка", - объяснили в центре.
Уточняется, что у украинцев недаром есть выражение "родиться в рубашке" - быть счастливым в жизни.
"Поэтому первые вышиванки играли не столько функцию одежды... Орнамент оберегал их владельцев от зла, недобрых взглядов, неудач и болезней. Именно поэтому рубашки украшали узорами на рукавах, воротниках, подоле - так, чтобы рисунок касался тела", - рассказали украинцам.
Что означают разные цвета на вышиванках
Заведующая отделом народного творчества и методично-просветительской работы ТОМЦНТ Людмила Питик объяснила, что энергетическая и информационная функции, которые выполняет вышивка на национальной одежде украинцев, уникальна.
Неудивительно, что наш народ испокон веков относился к вышивке как к святыне. Вышитые сорочки береглись как реликвии, передавались из поколения в поколение, из рода в род.
Красный цвет вышиванки усиливает энергию, символизирует счастье, любовь, достаток и веселье.
Чаще всего он присутствует на свадебных мужских рубашках. Хотя такие рубашки надевали и молодые девушки, которые приносили своей красотой радость присутствующим.
Черный цвет (в противовес красному) напоминает о печали, горе, смерти.
Вышиванки этого цвета наши предки могли одевать на похороны. Хотя в некоторых регионах рубашки с черной вышивкой носили пожилые мужчины.
"Одна из самых оригинальных черных вышиванок - борщевская. Такая рубашка расшита черными нитками. Есть предание, что когда турки и татары уничтожили практически всех мужчин в Борщеве, женщины этого и соседних поселений на протяжении нескольких поколений надевали именно такие черно-белые рубашки - в знак скорби на печали", - рассказала Питик.
Белый цвет - это символ любви и невинности, радости и светлых событий, поэтому вышиванки в таких тонах считаются праздничными.
Вышивка "белым по белому" (художественный прием, в котором рельефный узор вышивки создает игру света) использовалась в противовес черному цвету.
Зеленый цвет символизирует духовный спектр. Он ассоциируется с природными истоками, считается благодатным, способствует спокойной жизни.
Небесно-синие цвета символизируют воду, то есть женское начало, символ непорочности. Поэтому чаще всего их одевали девушки еще до замужества.
Желтый и золотой цвета стоят в вышивке "отдельно". Они трактуются как цвета небесного огня, цвета Солнца и символизируют божественную мудрость и богатство.
Напомним, ранее мы рассказывали о правилах ухода за вышиванкой - от стирки и сушки до хранения. Ведь эти изделия требуют особого внимания и осторожности.
Читайте также, чем украинские сорочки отличаются от "чужих" (в частности российских и белорусских).
При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный портал ОО "Всесвітній день вишиванки", YouTube-канал "День Вишиванки", страница Тернопольского областного методического центра народного творчества в Facebook.
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