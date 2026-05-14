Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев

05:58 14.05.2026 Чт
2 мин
Последствия обстрелов зафиксированы сразу в нескольких районах столицы
aimg Юлия Маловичко
Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев Фото: спасатели на вызове (ГСЧС Киева)
Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала кадры столицы после атаки России в ночь на четверг. На фото - разрушенные дома, дым и пожары, эвакуация пострадавших и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Киева.

"Сегодня россия коварно атаковала Киев. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах города", - написали в пресс-службе.

Также в ГСЧС рассказали подробно, какие последствия фиксируются в каждом из районов. В частности:

  • в Дарницком районе есть попадание в многоэтажный жилой дом, где обрушились конструкции. 10 человек спасены, проводится аварийно-спасательные работы для поиска пострадавших. По другому адресу зафиксировано падение обломков на территорию АЗС;
  • в Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля;
  • в Голосеевском районе города обнаружены обломки на проезжей части;
  • в Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию;
  • в Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытый территории и на трех этажное здание паркинга и бизнес центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попадание в 25 этажный недострой, есть травмированные.
  • в Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Обнаружен один пострадавший. По другой - попадание БпЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано поражение частного жилого дома. По другому адресу в результате атаки произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.

Мэр Виталий Кличко в свою очередь добавил, что по состоянию на утро 14 мая известно о девяти пострадавших в результате массированной атаки врага на столицу. Раненых госпитализировали в медучреждения города, а еще двум людям оказали помощь амбулаторно.

Фото: спасатели на местах чрезвычайных происшествий в Киеве (ГСЧС Киева)

Самое главное о последствиях атаки РФ на Киев

Напомним, среди районов Киева, которые сегодня стали жертвой атак агрессора: Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Голосеевский, Святошинский, Оболонь.

Было известно о многочисленных пожарах, повреждениях жилых домов и автомобилей, повреждениях нежилых зданий, ТЦ и на АЗС; сообщалось о людях под завалами.

Россияне направили на столицу в ночь на четверг дроны, баллистику и крылатые ракеты. Сейчас последствия обстрела уточняются.

