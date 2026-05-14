Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев

Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала кадры столицы после атаки России в ночь на четверг. На фото - разрушенные дома, дым и пожары, эвакуация пострадавших и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ГСЧС Киева.

Фото: спасатели на местах чрезвычайных происшествий в Киеве (ГСЧС Киева)

Мэр Виталий Кличко в свою очередь добавил, что по состоянию на утро 14 мая известно о девяти пострадавших в результате массированной атаки врага на столицу. Раненых госпитализировали в медучреждения города, а еще двум людям оказали помощь амбулаторно .

Также в ГСЧС рассказали подробно, какие последствия фиксируются в каждом из районов. В частности:

"Сегодня россия коварно атаковала Киев. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах города", - написали в пресс-службе.

Самое главное о последствиях атаки РФ на Киев

Было известно о многочисленных пожарах, повреждениях жилых домов и автомобилей, повреждениях нежилых зданий, ТЦ и на АЗС; сообщалось о людях под завалами.

Россияне направили на столицу в ночь на четверг дроны, баллистику и крылатые ракеты. Сейчас последствия обстрела уточняются.