"Их изрядно побили": Трамп анонсировал возможную сделку с Ираном уже в этом месяце

12:55 15.04.2026 Ср
Пока Иран "бьют", США готовят сделку
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном "вполне возможно" будет заключено до визита британского короля в Соединенные Штаты в конце апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Это возможно. Вполне возможно. Их (Иран, - ред.) сильно избили. Это вполне возможно", - подчеркнул американский президент.

Кроме того, Трамп прокомментировал отношения с британскими лидерами - он расхвалил свои отношения с королем и добавил, что ему "нравится премьер-министр Кир Стармер".

Журналисты также спросили президента США о состоянии "особых отношений" с Британией, которые, по словам самого Трампа, "были лучшими".

"Как развиваются отношения? Это такие отношения, когда мы просили их о помощи, а их не было. Когда мы нуждались в них, их не было. Когда мы не нуждались в них, их не было. И их до сих пор нет", - отметил он.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, переговоры США и Ирана в Пакистане о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил.

После этого Трамп объявил о морской блокаде иранских портов. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.

Отметим, США и Иран ведут активные консультации по поводу нового раунда переговоров о завершении войны, который может состояться уже 16 апреля. Как возможные площадки рассматривают Исламабад и Женеву, окончательного решения по месту встречи пока не принято.

РБК-Украина ранее писало, что Иран выдвинул требования о выплате компенсаций в адрес пяти арабских стран, подозревая их в причастности к военной операции США и Израиля, и обвинил их в содействии "агрессии" и нарушении норм международного права.

