ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Їх добряче побили": Трамп анонсував можливу угоду з Іраном вже цього місяця

12:55 15.04.2026 Ср
2 хв
Поки Іран "б'ють", США готують угоду
aimg Валерій Ульяненко
"Їх добряче побили": Трамп анонсував можливу угоду з Іраном вже цього місяця Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном "цілком можливо" буде укладена до візиту британського короля до Сполучених Штатів наприкінці квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран, - ред.) добряче побили. Це цілком можливо", - наголосив американський президент.

Крім того, Трамп прокоментував відносити із британськими лідерами - він розхвалив свої стосунки з королем і додав, що йому "подобається прем’єр-міністр Кір Стармер".

Журналісти також запитали президента США про стан "особливих відносин" з Британією, які, за словами самого Трампа, "були кращими".

"Як розвиваються відносини? Це такі відносини, коли ми просили їх про допомогу, а їх не було. Коли ми потребували їх, їх не було. Коли ми не потребували їх, їх не було. І їх досі немає", - зазначив він.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, переговори США та Ірану у Пакистані про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги - відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил.

Після цього Трамп оголосив про морську блокаду іранських портів. Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в блокаді, посилаючись на власні цілі.

Зазначимо, США та Іран ведуть активні консультації з приводу нового раунду переговорів про завершення війни, який може відбутися вже 16 квітня. Як можливі майданчики розглядають Ісламабад і Женеву, остаточного рішення щодо місця зустрічі поки що не ухвалено.

РБК-Україна раніше писало, що Іран висунув вимоги про виплату компенсацій на адресу п'яти арабських країн, підозрюючи їх у причетності до військової операції США та Ізраїлю, і звинуватив їх у сприянні "агресії" і порушенні норм міжнародного права.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Дональд Трамп
Новини
Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Аналітика
