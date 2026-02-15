Польша хочет свое ядерное оружие: президент назвал причину

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Польши Кароль Навроцкий заявил в интервью Polsat News .

"Этот путь, с уважением ко всем международным нормам, является путем, которым мы должны идти. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы являемся страной на грани вооруженного конфликта. Понятно, какая агрессивная, имперская позиция России в отношении Польши", - сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что не знает, произойдет ли это вообще, но поддерживает развитие безопасности Польши "даже на основе ядерного потенциала".

"Россия может агрессивно реагировать на что угодно", - отметил президент, отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы в связи с началом работ над польской ядерной программой.