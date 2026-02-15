ua en ru
Польша хочет свое ядерное оружие: президент назвал причину

Польша, Воскресенье 15 февраля 2026 15:22
Польша хочет свое ядерное оружие: президент назвал причину Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша должна создать собственное ядерное оружие, ведь находится "на грани вооруженного конфликта".

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Польши Кароль Навроцкий заявил в интервью Polsat News.

"Этот путь, с уважением ко всем международным нормам, является путем, которым мы должны идти. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы являемся страной на грани вооруженного конфликта. Понятно, какая агрессивная, имперская позиция России в отношении Польши", - сказал Навроцкий.

Он подчеркнул, что не знает, произойдет ли это вообще, но поддерживает развитие безопасности Польши "даже на основе ядерного потенциала".

"Россия может агрессивно реагировать на что угодно", - отметил президент, отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы в связи с началом работ над польской ядерной программой.

ЕС хочет укрепить свой ядерный арсенал

Напомним, 5 февраля прекратил действие Договор об ограничении ядерных арсеналов США и России (известный как СНВ-3).

Российский диктатор Владимир Путин ранее предложил добровольно соблюдать ограничения еще год, однако без возобновления инспекций такое предложение носит скорее символический характер.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы новое соглашение, которое включало бы также Китай, но конкретных шагов Вашингтон пока не предпринял.

В то же время американский президент приказал Пентагону возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Россией и Китаем.

Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС сомневаются в обязательстве США защищать их от России и ищут способы усилить собственные арсеналы, а не продолжать полагаться на Вашингтон.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры по европейскому ядерному сдерживанию.

Несколько европейских стран публично поддерживают переговоры по созданию собственного ядерного оружия в дополнение к американскому атомному оружию на фоне падения доверия к США под руководством Дональда Трампа.

