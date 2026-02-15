Польша хочет свое ядерное оружие: президент назвал причину
Польша должна создать собственное ядерное оружие, ведь находится "на грани вооруженного конфликта".
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Польши Кароль Навроцкий заявил в интервью Polsat News.
"Этот путь, с уважением ко всем международным нормам, является путем, которым мы должны идти. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы являемся страной на грани вооруженного конфликта. Понятно, какая агрессивная, имперская позиция России в отношении Польши", - сказал Навроцкий.
Он подчеркнул, что не знает, произойдет ли это вообще, но поддерживает развитие безопасности Польши "даже на основе ядерного потенциала".
"Россия может агрессивно реагировать на что угодно", - отметил президент, отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы в связи с началом работ над польской ядерной программой.
ЕС хочет укрепить свой ядерный арсенал
Напомним, 5 февраля прекратил действие Договор об ограничении ядерных арсеналов США и России (известный как СНВ-3).
Российский диктатор Владимир Путин ранее предложил добровольно соблюдать ограничения еще год, однако без возобновления инспекций такое предложение носит скорее символический характер.
В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы новое соглашение, которое включало бы также Китай, но конкретных шагов Вашингтон пока не предпринял.
В то же время американский президент приказал Пентагону возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Россией и Китаем.
Ранее СМИ сообщали, что страны ЕС сомневаются в обязательстве США защищать их от России и ищут способы усилить собственные арсеналы, а не продолжать полагаться на Вашингтон.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры по европейскому ядерному сдерживанию.
Несколько европейских стран публично поддерживают переговоры по созданию собственного ядерного оружия в дополнение к американскому атомному оружию на фоне падения доверия к США под руководством Дональда Трампа.