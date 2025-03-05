Макрон начнет дискуссию о защите Европы французским ядерным оружием

Президент Франции Эммануэль Макрон решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.