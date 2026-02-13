Германия и Франция ведут тайные переговоры по ядерному арсеналу Европы

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры по европейскому ядерному сдерживанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Первая обязанность Европы и Германии - признать новую реальность, с которой она сталкивается", - отметил он.

По словам Мерца, альянс понял, что его свобода находится под угрозой, и "должен быть готовым к изменениям и жертвам". Он добавил, что Евросоюз укрепит свои разведывательные службы, но также должен иметь собственную стратегию безопасности.

Кроме того, канцлер Германии отметил, что начал конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно европейского ядерного сдерживания.

"Германия рассматривает это в соответствии со своими правовыми ядерными обязательствами, как часть НАТО", - сказал Мерц.