Германия и Франция ведут тайные переговоры по ядерному арсеналу Европы
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры по европейскому ядерному сдерживанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Первая обязанность Европы и Германии - признать новую реальность, с которой она сталкивается", - отметил он.
По словам Мерца, альянс понял, что его свобода находится под угрозой, и "должен быть готовым к изменениям и жертвам". Он добавил, что Евросоюз укрепит свои разведывательные службы, но также должен иметь собственную стратегию безопасности.
Кроме того, канцлер Германии отметил, что начал конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно европейского ядерного сдерживания.
"Германия рассматривает это в соответствии со своими правовыми ядерными обязательствами, как часть НАТО", - сказал Мерц.
Ядерные угрозы РФ
Напомним, российский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия. Кроме того, РФ дважды наносила по Украине удары баллистическими ракетами средней дальности "Орешник", которые могут нести ядерное оружие, однако в них отсутствовала боевая часть.
Отметим, в сентябре прошлого года диктатор на совещании с членами Совбеза РФ заявил, что Россия готова отвечать на "угрозы со стороны Запада" военной силой, а не только дипломатическими заявлениями.
В частности, Путин выразил уверенность в надежности российского ядерного арсенала и посетовал на "деградацию стратегической стабильности" в мире.
В качестве примера перехода к "военно-техническим мерам" диктатор назвал отказ страны-агрессора от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и небольшой дальности.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США договариваются с Россией об ограничении количества ядерного оружия. По его словам, к диалогу хотят также привлечь Китай.