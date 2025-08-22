Венгрию снова лишили российской нефти ударом по нефтепроводу "Дружба"

Венгрия снова перестала получать российскую нефть. Это произошло после удара дронов по нефтепроводу "Дружба".

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Ночью поступила новость о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке - в третий раз за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена", - написал он.

Сийярто утверждает, что якобы "это очередная атака на энергетическую безопасность" Венгрии и "очередная попытка втянуть нас в войну".

Союзник Кремля пообещал "продолжать поддерживать усилия по установлению мира и защищать национальные интересы всеми силами".