"Я бы без проблем туда попал": Трамп удивил заявлением на встрече с астронавтами

Четверо астронавтов прибыли в Вашингтон после успешного завершения миссии. Это командир Рид Вайзман, пилот Виктор Гловер, специалисты Кристина Кох и Джереми Хансен.

Президент начал с высокой оценки профессионализма команды. Он назвал их людьми "невероятного мужества", однако уже через мгновение он сосредоточил внимание на собственных способностях.

Во всех подробностях лидер США очертил себя как вполне умелого астронавта.

"Чтобы туда попасть, нужно быть очень умным, делать много вещей хорошо физически. Так что у меня не было бы проблем с этим, я физически очень, очень хорош. Возможно, это небольшая проблема. Нам придется попробовать", - заявил Дональд Трамп.

Исторический рекорд Artemis II и "фактор Трампа"

Эта миссия стала настоящим прорывом для человечества. Астронавты смогли побить рекорд дальности полета, который держался десятилетиями. Они отдалились от нашей планеты на невероятное расстояние в 406 771 километра.

Несмотря на публичное восхищение успехами NASA, политика президента остается жесткой. Ранее он приветствовал команду в соцсети Truth Social, но реальные планы Белого дома выглядят иначе.

Администрация Трампа готовит масштабную экономию. Финансирование NASA планируется сократить на 23%. Кроме того, предполагается урезание расходов на космическую науку почти вдвое - на 46%.