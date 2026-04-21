Прорыв от NASA: уникальная технология для авиации сохранит сотни миллионов долларов

17:07 21.04.2026 Вт
Агентство тестирует технологию, над которой ученые работали десятилетиями
aimg Ольга Завада
NASA подтвердила дееспособность крыла CATNLF на F-15B (фото: NASA)

NASA начала летные испытания инновационной технологии крыла, которая может сократить потребление топлива коммерческими авиалиниями на 10%. Для тестирования дизайна инженеры использовали истребитель F-15B, под фюзеляжем которого закрепили вертикальную модель "крыла будущего".

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Больше интересного: iPhone 17 Pro Max "полетел" в космос, но NASA жестко ограничило его функции: какие именно

Техническая суть проекта CATNLF (Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow) заключается в поддержании стабильного ламинарного (плавного) обтекания крыла.

Исследователи NASA работали над этой формой с 2014 года, сначала с помощью компьютерного моделирования, а затем - в аэродинамической трубе Центра Лэнгли.

Новая конструкция позволяет воздуху плавно обтекать поверхность без срывов потока. Ранее это считалось технически сложной задачей.

"Даже небольшое повышение эффективности может привести к значительному сокращению потребления топлива и выбросов для коммерческих авиакомпаний", - пояснил Майк Фредерик, главный исследователь CATNLF в Исследовательском центре NASA им.

В рамках испытаний ученые использовали истребитель F-15B как летающую лабораторию. Это позволило тестировать конструкцию в реальной воздушной среде, где турбулентность ниже, чем в аэродинамической трубе.

"Летные испытания позволяют нам увеличить размер модели и летать в воздухе с меньшей турбулентностью. Это отличные условия для изучения ламинарного потока", - добавила Мишель Банчи, главная исследовательница проекта из Центра Лэнгли.

Прорыв от NASA: уникальная технология для авиации сохранит сотни миллионов долларовИспытания NASA (фото: NASA)

Почему это важно?

Топливо остается основной статьей расходов в авиационной индустрии. Внедрение дизайна CATNLF обещает масштабную экономию.

Что учитывали исследователи:

Экономию на рейсе: Для стандартного Boeing 777 на маршруте Нью-Йорк - Лондон снижение потребления на 10% означает экономию около 5 500 литров топлива за один перелет.

Финансовые показатели: Учитывая цены апреля 2026 года (более 1,45 доллара за литр в Европе), экономия за один трансатлантический рейс превышает 7 000 долларов.

Годовой эффект: Один борт, выполняющий ежедневные рейсы на этом маршруте, может сэкономить до 2,6 млн долларов в год. При наличии более 1 300 единиц Boeing 777 в мире суммарная выгода отрасли может достичь сотен миллионов долларов.

Статус проекта и будущие испытания

В NASA напомнили, что 12 января 2026 года самолет прошел успешные скоростные испытания на взлетной полосе, достигнув скорости 232 км/ч. В конце января состоялся первый полноценный полет продолжительностью 75 минут на высоте более 10 300 метров.

В свою очередь, использование истребителя F-15B в качестве тестовой платформы позволило NASA избежать строительства дорогостоящего самолета-демонстратора, существенно снизив стоимость разработки.

Впереди еще серия из 15 испытательных полетов для оценки характеристик при различных скоростях и высотах. По прогнозам ICAO, количество пассажиров может удвоиться в следующие 20 лет, поэтому NASA планирует внедрять технологию CATNLF на следующем поколении самолетов.

Кроме дозвуковой авиации, исследователи рассматривают адаптацию дизайна для сверхзвуковых полетов.

Больше по теме:
Патрульному, который сбежал с места стрельбы в Киеве, избрали меру пресечения
Патрульному, который сбежал с места стрельбы в Киеве, избрали меру пресечения
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию