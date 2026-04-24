Зонд NASA выдержал температуру Солнца и успел передать потрясающие данные из глубин Юпитера
Аппарат NASA "Галилео" во время своей исторической миссии погрузился в атмосферу Юпитера, передав уникальные данные об экстремальных условиях внутри газового гиганта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Origo.
Путешествие в атмосферу планеты
Как сообщило издание, в июле 1995 года основной блок "Галилео" выпустил атмосферный зонд, который в свободном падении вошел в воздушное пространство Юпитера со скоростью 170 000 км/ч.
Во время торможения аппарат выдерживал температуру, вдвое превышающую температуру поверхности Солнца.
Зонд опустился на глубину 200 километров сквозь плотные облака. В течение 58 минут он передавал данные о составе атмосферы, давлении и ветрах, прежде чем экстремальная жара окончательно вывела из строя его передатчики.
Научные открытия и спутники
За время пребывания на орбите аппарат 35 раз пролетал мимо крупнейших спутников Юпитера.
"Галилео" зафиксировал интенсивную вулканическую активность на Ио и обнаружил признаки жидкого океана под ледяной оболочкой Европы.
Также миссия стала единственным свидетелем столкновения кометы Шумейкеров-Леви 9 с планетой на близком расстоянии.
Драматическое завершение миссии
21 сентября 2003 года NASA приняло решение о контролируемом погружении самого корабля в Юпитер.
Это было сделано для защиты спутника Европы от возможного биологического загрязнения земными бактериями. Аппарат вошел в слои планеты на скорости 48,2 км/с и прекратил свое существование.
Миссия "Галилео" была запущена в 1989 году и стала первым искусственным объектом, вышедшим на орбиту внешней планеты Солнечной системы.
Изначально рассчитанная на два года, она трижды продлевалась благодаря значительным научным успехам.
