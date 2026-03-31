Wi-Fi в поездах: в УЗ объяснили нужно ли платить и почему сеть исчезает на большой скорости

В украинских поездах пассажиры могут воспользоваться беспроводным интернетом, однако условия доступа зависят от типа подвижного состава и маршрута. Бесплатный Wi-Fi доступен только в поездах "Интерсити".

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".

Главное: Бесплатный доступ. Пассажиры скоростных поездов "Интерсити" могут пользоваться Wi-Fi бесплатно в течение всей поездки.

Платный Starlink. В поезде №95/96 (Киев - Рахов) бесплатными являются только первые 10 минут, после чего действует суточный тариф - 120 гривен.

Ограничение скорости. Терминалы Starlink автоматически выключаются, если поезд движется быстрее 90 км/ч.

Технические перебои. Соединение может временно исчезать на скоростных участках и восстанавливаться во время замедления или остановок.

Где интернет доступен бесплатно

Сейчас стабильный доступ к сети обеспечен в скоростных поездах категории "Интерсити". Для пассажиров этих рейсов Wi-Fi работает на бесплатной основе в течение всего путешествия.

Оплата и Starlink в поезде Киев - Рахов

На маршруте поезда №95/96 сообщением Киев - Рахов - Киев установлено оборудование Starlink. Здесь действует другая модель пользования. В течение первых 10 минут подключение к интернету через Wi-Fi бесплатное для всех пассажиров.

Для тех, кто желает пользоваться интернетом без ограничений по времени тариф составляет 120 гривен.

Технические ограничения во время движения

Стоит учитывать особенности работы спутникового оборудования в условиях военного положения. Из-за ограничений по безопасности терминалы Starlink автоматически прекращают работу, как только поезд разгоняется до скорости более 90 км/ч.

Это означает, что на скоростных участках пути соединение может временно пропадать, восстанавливаясь во время замедления или остановок поезда.