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В каких поездах УЗ есть Wi-Fi: список

Киев, Украина, Понедельник 23 сентября 2024 12:56
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В каких поездах УЗ есть Wi-Fi: список Фото: Вагон поезда "Интерсити" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

"Укрзализныця" запустила систему Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+. Доступ к сети будут иметь все пассажиры.

В каких поездах можно воспользоваться Wi-Fi, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт "Укрзализныци".

Wi-Fi в поездах: какие условия доступа

"Укрзализныця" запустила в опытную эксплуатацию систему Wi-Fi в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+, которые курсируют по всей стране. В частности, система доступа установлена в 16 поездах – в 10 поездах Hyundai, 2 поездах Skoda, 2 поездах Тарпан и 2 поездах с вагонами МПЛТ.

Получить доступ к Wi-Fi могут все пассажиры УЗ, которые путешествуют в поездах этого типа. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно:

  • включить Wi-Fi на своем устройстве;
  • выбрать сеть под названием "Wi-Fi test".

После этого на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии. Одному пользователю предоставляется бесплатный 1 Гб трафика со скоростью интернета до 10 Мб/с.

Пока будет продолжаться опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi останется бесплатным для пассажиров.

Куда можно поехать поездами Интерсити и Интерсити+

Скоростные поезда Интерсити и Интерсити+ курсируют между крупными городами в Украине, а также к польской станции Перемышль. В частности:

  • Интерсити+ №705 Киев - Перемышль;
  • Интерсити+ №715 Киев – Перемышль;
  • Интерсити+ №743 Киев – Львов;
  • Интерсити №749 Киев – Ужгород;
  • Интерсити №747 Киев – Тернополь;
  • Интерсити №755 Киев – Луцк;
  • Интерсити+ №732 Киев –Днепр;
  • Интерсити+ №734 Киев – Днепр;
  • Интерсити+ №720 Киев – Харьков;
  • Интерсити+ №722 Киев – Харьков;
  • Интерсити+ №724 Киев – Харьков;
  • Интерсити №763 Киев – Одесса.

Напомним, мы писали, что продажа билетов на поезд Варшава-Львов, курсирующий через Раву-Русскую, возобновляется после короткого перерыва. Это один из самых популярных среди украинцев рейсов.

Ранее эксперт пояснил, что "Укрзализныця" убыточна не из-за грузов, а из-за роста операционных расходов.

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Укрзализныця Wi-Fi Пассажиры
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