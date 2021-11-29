Вибух у п'ятиповерхівці Миколаївської області та штам "Омікрон" в Європі: новини за вихідні

У п'ятиповерхівці Миколаївської області стався вибух, новий штам "Омікрон" знову закриває кордони держав, постачальники назвали свої ціни на газ. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 27-28 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.

У п'ятиповерхівці Миколаївської області стався вибух: зруйновані 2 поверхи

В суботу, 28 листопада, в п'ятиповерхівці м.Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною інциденту став вибух газу.

З-під завалу на місці вибуху рятувальники витягли тіла двох загиблих. Постраждали три людини. Зруйновано дві квартири на четвертому і дві квартири на п'ятому поверхах. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху.

Новий штам Омікрон знову закриває кордони держав: симптоми вірусу, який порівнюють з Ебола

Новий штам коронавірусу Омікрон, який у Всесвітній медасоціації назвали таким же заразним як Дельта і таким же небезпечним як вірус Ебола, знову закриває кордони багатьох держав.

Багато країн вже ввели обмеження для в'їзду громадян з Африки. Зокрема - Грузія і Британія. Ізраїль на два тижні закриває кордони через штам. Випадки зараження крім ПАР зафіксовані у Чехії та Німеччині, Італії, Австралії, Британії та інших країнах. Які симптоми нового штаму, що відомо про його поширення і небезпеку - читайте в матеріалі Styler.

Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій

У суботу, 27 листопада, померла тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. Вона померла після важкої хвороби.

11 вересня 2019 року Любомира Мандзій була призначена на посаду заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад. У березні 2020 року була призначена тимчасово виконуючою обов'язки міністра освіти і науки.

Постачальники назвали свої ціни на газ. Скільки українці заплатять у грудні

Газопостачальні компанії України опублікували місячні тарифи на газ для населення в грудні. Ціни коливатимуться від 7,79 гривень до 13,5 гривень за кубометр газу.

Більшість постачальників - 36 компаній - встановили цінники нижче 8 гривень за кубометр. Чотири компанії в порівнянні з листопадом знизили свої ціни.

Під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам (відео, фото)

Під Києвом активісти знесли пам'ятник НКВСникам, який роками "переховувався" від декомунізації в селищі Калинівка. Величезний гранітний камінь був повалений 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору.

На кадрах видно, що група молодих людей зібралася біля пам'ятника чекістам, який покривали написи "смерть катам" і "Гонор", потім кузовом вантажівки брилу зіштовхнули з постаменту, і вона впала на землю.

Помер легендарний Олександр Градський, один із засновників "російського року"

У Москві помер легендарний співак, композитор, тренер російського "Голосу", один з піонерів "російського року" Олександр Градський. Йому було 72 роки, і у вересні він переніс коронавірус.

Народного артиста РФ забрали в п'ятницю, 26 листопада, з підозрою на інсульт. Лікарі боролися за його життя, але близько першої години ночі 28-го числа його не стало.

Україну накриє зливами з грозами, а потім засипле снігом: де і коли чекати шторму

Погода в Україні серйозно зіпсується на початку нового тижня. Нас чекають дощі, місцями - сильні зливи, грози, сніг і похолодання. Втім із середини тижня синоптична ситуація знову зміниться у бік потепління.

Що буде з погодою в країні в наступні п'ять днів - читайте в матеріалі Styler.