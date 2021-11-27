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У п'ятиповерхівці Миколаївської області стався вибух: зруйновані 2 поверхи

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Нова Одеса, Субота 27 листопада 2021 10:44
У п'ятиповерхівці Миколаївської області стався вибух: зруйновані 2 поверхи Фото: у п'ятиповерхівці Миколаївської області стався вибух (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 листопада в п'ятиповерхівці м. Нова Одеса (Миколаївська область) стався вибух. За попередньою інформацією причиною тому є вибух газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"У м. Нова Одеса у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі), внаслідок чого зруйновано 4 та 5 поверхи", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. Попередньо заблоковано 2 особи на 5 поверсі.

До місця події направлено кінологічну групу 3 СЦШР м. Жеребкове (3 особи, 2 собаки та 1 од. техніки). Від ДСНС залучено 75 осіб та 14 од. техніки.

Фото: у п'ятиповерхівці Миколаївської області стався вибух (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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