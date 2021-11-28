Вибух будинку в Новій Одесі: під завалами знайшли другого загиблого

З-під завалу на місці вибуху в будинку в Новій Одесі рятувальники витягли тіло ще одного загиблого. Постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС .

Один з постраждалих з переломом передпліччя був госпіталізований, двоє знаходяться в шоковому стані, після обстеження вони від госпіталізації відмовилися.

Також уточнюється, що з будинку проведена евакуація 54 осіб.

"На даний час підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани) тривають роботи з демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих 2 заблокованих осіб із залученням кінологічної групи", - додали у відомстві.