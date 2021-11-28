ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вибух будинку в Новій Одесі: під завалами знайшли другого загиблого

Новость на русском →
Нова Одеса, Неділя 28 листопада 2021 03:40
Вибух будинку в Новій Одесі: під завалами знайшли другого загиблого Фото: у Миколаївській області стався вибух, рятувальники знайшли тіло загиблого (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артур Родивилов

З-під завалу на місці вибуху в будинку в Новій Одесі рятувальники витягли тіло ще одного загиблого. Постраждали три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Один з постраждалих з переломом передпліччя був госпіталізований, двоє знаходяться в шоковому стані, після обстеження вони від госпіталізації відмовилися.

Також уточнюється, що з будинку проведена евакуація 54 осіб.

"На даний час підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани) тривають роботи з демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих 2 заблокованих осіб із залученням кінологічної групи", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в п'ятиповерхівці м.Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною інциденту став вибух газу.

Рятувальники знайшли тіло жінки. Зруйновано дві квартири на четвертому і дві квартири на п'ятому поверхах.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух
NEWS
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
Померла екс-міністр освіти Любомира Мандзій
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує