Вибух будинку в Миколаївській області: поліція відкрила справу
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області. В результаті події загинула одна людина, ще троє постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.
Інцидент кваліфікували за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей".
У рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини події.
У поліції повідомили, що пошуки двох можливо заблокованих у будівлі людей тривають.
На місці продовжують роботу поліцейські, рятувальники та представники інших профільних служб і відомств.
Нагадаємо, сьогодні в п'ятиповерхівці М. Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною інциденту став вибух газу.
З будинку, де стався вибух, евакуювали 50 жителів. Зруйновано дві квартири на четвертому і дві квартири на п'ятому поверхах.