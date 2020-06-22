Вибух в київській багатоповерхівці та протести в Білорусі: новини за вихідні

На Позняках стався вибух, в Білорусі затримали кілька сотень протестуючих, "Шахтар" знову став чемпіоном України з футболу. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 20-21 червня, - в матеріалі РБК-Україна

У Києві стався вибух у багатоповерхівці, пошкоджено кілька поверхів

У неділю вранці, 21 червня, у Києві стався вибух у дев'ятиповерховому будинку в Дарницькому районі, в результаті якого пошкоджено кілька поверхів. Рятувальники евакуювали кілька десятків постраждалих, є жертви.

За попередніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, обвалення перекриттів житлового будинку сталося в результаті вибуху газоповітряної суміші без подальшого загоряння. Вибухова хвиля зруйнувала перекриття з 4-го по 8-й поверхи будинку. В результаті утворився стовп диму і пилу.

У мережі з'явилися фото і відео.

Ryanair відновив рейси в Україну

У неділю, 21 червня, лоукост Ryanair відновив рейси в Україну. У Київ прибув літак з Мадрида. Про це повідомляє Telegram-канал Ryanair Україна.

Поки авіакомпанія літає лише за трьома напрямками.

В Житомирі чоловік убив одну людину і поранив вісьмох

У неділю вночі, 21 червня, у Житомирській області чоловік вбив людину і завдав ножові поранення ще 8 особам. Силовики оголосили план "Перехоплення".

Інцидент стався в смт Іршанськ в нічний час, у місцевому кафе. За попередньою інформацією, між раніше судимим місцевим жителем і відвідувачем кафе виник конфлікт, причини та обставини якого встановлюються. Чоловіки вийшли з приміщення кафе, де нападник наніс ножове поранення потерпілому. Надалі громадянин поранив ножем ще 8 людей, які намагалися його заспокоїти.

Протести в Білорусі: МВС затримало близько 300 активістів

У Білорусі на протестах 19-20 червня під час пікетів по збору підписів за висунення кандидатів у президенти затримали 270 осіб. Причина - порушення порядку проведення масових заходів.

Відомо що стосовно громадян складено 270 адміністративних протоколів. Мова йде про кількість затриманих на території країни.

Син Віктора Павліка з онкологією відмовився від терапії та звернувся до однокласників (фото)

Син Віктора Павліка страждає від важкого онкозахворювання та прийняв рішення про припинення терапії, яку вважає безглуздою. У Павла майже два роки тому діагностували злоякісну пухлину - саркому, більш відому як рак кісток. Це одне з найбільш небезпечних і смертельних захворювань у світі.

Молодший син відомого українського співака просить своїх колишніх однокласників і одногрупників відгукнутися. Про це хлопець написав у своєму Facebook.

Чемпіоном України з футболу став "Шахтар" - вже у 13-й раз

Донецький футбольний клуб "Шахтар" достроково захистив титул чемпіона України під час матчу з ФК "Олександрія". Матч відбувся на полі НСК "Олімпійський" в Києві.

Про це повідомляється на сайті ФК "Шахтар".

Це вже 13-й раз у футбольній історії України цей титул дістається "помаранчево-чорним".

В Україну прийде сильне похолодання: синоптики назвали дату

Погода в Україні скоро сильно зміниться з приходом в країну похолодання. Температура знизиться до +20 вдень у деяких регіонах, але дощі й грози не відступлять. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, згідно з даними Діденко, прохолода в країну прийде вже у вівторок - середу, 23 і 24 червня. Але потім температура знову почне підвищуватися.