ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під завалами будинку на Позняках знайшли ще одне тіло

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 20:31
Під завалами будинку на Позняках знайшли ще одне тіло
Фото: вибух в будинку на Позняках (РБК-Україна/Віталій Носач)

Третя жертва - чоловік

Під завалами будинку на Позняках у Києві рятувальники виявили ще одне тіло. Таким чином, кількість жертв надзвичайної події зросла до трьох.

Про це на брифінгу заявив прес-офіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Під завалами загинув чоловік. Наразі встановлюють його вік, а також, в якій саме квартирі проживав загиблий.

"На цю хвилину у нас знайдено третю загиблу людину. Це чоловік", - заявив представник ДСНС.

Нагадаємо, вибух у багатоповерховому житловому будинку у Дарницькому районі столиці стався сьогодні вранці. Вибухом було пошкоджено понад чотири поверхи будинку. З-під завалів врятували трьох людей, а з будинку евакуювали понад 20 мешканців.

Станом на 18:00 було відомо про двох загиблих жінок від вибуху в будинку на Позняках.

Рятувальники не виключають подальше руйнування пошкодженого будинку, тому укріплюють конструкції будівлі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївПознякидомВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся