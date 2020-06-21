Поки авіакомпанія літає лише за трьома напрямками
У неділю, 21 червня, лоукост Ryanair відновив рейси в Україну. У Київ прибув літак з Мадрида.
Про це повідомляє прес-служба Ryanair.
Поки авіакомпанія літає лише за трьома напрямками.
"Сьогодні, вперше після ослаблення карантину, в аеропорт "Бориспіль" вилетів літак з Мадрида. Ввечері до Києва запланований ще один рейс Ryanair з Барселони... Мадрид, Барселона і Берлін - це поки єдині напряму до Києва, які є в розкладі лоукост Ryanair на червень. З 1 липня авіакомпанія відновить понад 20 маршрутів з України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше інший лоукост Wizz Air відновила польоти в шість країн з аеропорту "Київ".
Зазначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення з 15 червня.
Крім цього, Чорногорія дозволила в'їзд українцям при одній умові.
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Автор: Максим Зайченко