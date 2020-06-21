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Чемпіоном України з футболу став "Шахтар" - вже у 13-й раз

Новини » Спорт     21.06.2020 - 00:53
Чемпіоном України з футболу став "Шахтар" - вже у 13-й раз
Фото: захисник Микола Матвієнко з емблемою клубу (shakhtar.com)

Матч з ФК "Олександрія" відбувся на "Олімпійському" в Києві

Донецький футбольний клуб "Шахтар" достроково захистив титул чемпіона України під час матчу з ФК "Олександрія". Матч відбувся на полі НСК "Олімпійський" в Києві.

Про це повідомляється на сайті ФК "Шахтар".

Це вже 13-й раз у футбольній історії України цей титул дістається "помаранчево-чорним".

За інформацією Football.ua, це перший трофей для головного тренера клубу Луїша Каштру за 23 роки його тренерської кар'єри.

Донецька команда не тільки перемогла кіровоградську з рахунком 3:2, але також набрала 71 очко. Таким чином "Шахтар" відірвався далеко вперед від київського "Динамо" у 27 турі української Прем'єр-ліги - клуб отримав 52 очки, зігравши 26 матчів.

Фото: матч Шахтар - Олександрія (twitter/foot_ua)

При цьому варто зазначити, що у ФК "Динамо" за всю історію є 15 чемпіонських титулів.

Нагадаємо, гравець донецького "Шахтаря" Тайсон був визнаний найкращим футболістом України у 2019 році.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ШахтарЧемпионат Украины
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