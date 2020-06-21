Чемпіоном України з футболу став "Шахтар" - вже у 13-й раз

Матч з ФК "Олександрія" відбувся на "Олімпійському" в Києві
Донецький футбольний клуб "Шахтар" достроково захистив титул чемпіона України під час матчу з ФК "Олександрія". Матч відбувся на полі НСК "Олімпійський" в Києві.
Про це повідомляється на сайті ФК "Шахтар".
Це вже 13-й раз у футбольній історії України цей титул дістається "помаранчево-чорним".
За інформацією Football.ua, це перший трофей для головного тренера клубу Луїша Каштру за 23 роки його тренерської кар'єри.
Донецька команда не тільки перемогла кіровоградську з рахунком 3:2, але також набрала 71 очко. Таким чином "Шахтар" відірвався далеко вперед від київського "Динамо" у 27 турі української Прем'єр-ліги - клуб отримав 52 очки, зігравши 26 матчів.
Фото: матч Шахтар - Олександрія (twitter/foot_ua)
При цьому варто зазначити, що у ФК "Динамо" за всю історію є 15 чемпіонських титулів.
Нагадаємо, гравець донецького "Шахтаря" Тайсон був визнаний найкращим футболістом України у 2019 році.
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Автор: РБК-Україна