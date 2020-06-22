Взрыв в киевской многоэтажке и протесты в Беларуси: новости за выходные

На Позняках произошел взрыв, в Беларуси задержали несколько сотен протестующих, "Шахтер" снова стал чемпионом Украины по футболу. Подробнее о том, что произошло на выходных, 20-21 июня, - в материале РБК-Украина

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке, повреждено несколько этажей

В воскресенье утром, 21 июня, в Киеве произошел взрыв в девятиэтажном многоквартирном доме в Дарницком районе, в результате которого повреждено несколько этажей. Спасатели эвакуировали несколько десятков пострадавших, есть жертвы.

По предварительным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обрушение перекрытий жилого дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси без дальнейшего возгорания. Взрывная волна разрушила перекрытия с 4-го по 8-й этажи здания. В результате образовался столб дыма и пыли.

В сети появились фото и видео.

Ryanair возобновил рейсы в Украину

В воскресенье, 21 июня, лоукост Ryanair возобновил рейсы в Украину. В Киев прибыл самолет из Мадрида. Об этом сообщает Telegram-канал Ryanair Украина.

Пока авиакомпания летает только по трем направлениям.

В Житомире мужчина убил одного человека и ранил восьмерых

В воскресенье ночью, 21 июня, в Житомирской области мужчина убил человека и нанес ножевые ранения еще 8 лицам. Силовики объявили план "Перехват".

Инцидент произошел в пгт Иршанск в ночное время, в местном кафе. По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить.

Протесты в Беларуси: МВД задержало около 300 активистов

В Беларуси на протестах 19-20 июня во время пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты задержали 270 человек. Причина - нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Известно что в отношении граждан составлены 270 административных протоколов. Речь идет о числе задержанных на территории страны.

Сын Виктора Павлика с онкологией отказался от терапии и обратился к одноклассникам (фото)

Сын Виктора Павлика страдает от тяжелого онкозаболевания и принял решение о прекращении терапии, которую считает уже бессмысленной. У Павла почти два года назад диагностировали злокачественную опухоль - саркому, более известную как рак костей. Это одно из самых опасных и смертельных заболеваний в мире.

Младший сын известного украинского певца просит своих бывших одноклассников и одногруппников отозваться. Об этом парень написал в своем Facebook.

Чемпионом Украины по футболу стал "Шахтер" - уже в 13-й раз

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" досрочно защитил титул чемпиона Украины во время матча с ФК "Александрия". Матч состоялся на поле НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом сообщается на сайте ФК "Шахтер".

Это уже 13-й раз в футбольной истории Украины этот титул достается "оранжево-черным".

В Украину придет сильное похолодание: синоптики назвали дату

Погода в Украине скоро сильно изменится с приходом в страну похолодания. Температура снизится до +20 днем в некоторых регионах, но дожди и грозы не отступят. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, согласно данным Диденко, прохлада в страну придет уже во вторник - среду, 23 и 24 июня. Но потом температура снова начнет повышаться.