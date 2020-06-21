Вибух житлового будинку в Києві: що відомо

Фото з місця вибуху (dsns.gov.ua)

Рятувальники евакуювали кілька десятків постраждалих, є жертви

Вибух в Києві стався вранці 21 червня в одній з багатоповерхівок на Позняках. В результаті обрушилося декілька поверхів житлового будинку. Під завалами знаходяться кілька людей, на місці працюють бригади рятувальників. Всі подробиці - на РБК-Україна.

Дані про жертви

На місці вибуху в дев'ятиповерховому будинку за адресою вул. Соломії Крушильницької, 1/5 проводиться евакуація службами ДСНС. Рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину і деблокувати трьох постраждалих.

Станом на 11:00, стало відомо про першу жертву вибуху. У прес-службі ДСНС повідомили, що тіло однієї людини витягли з-під проваленим плити.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Причина вибуху

За попередніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, обвалення перекриттів житлового будинку сталося в результаті вибуху газоповітряної суміші без подальшого загоряння. Вибухова хвиля зруйнувала перекриття з 4-го по 8-й поверхи зданія. В результаті утворився стовп диму і пилу.

За словами місцевих жителів, 17 червня в будинку проводилася перевірка приладів газового обліку. У всіх мешканців зняли лічильники, а в квартирах відчувався запах газу.

Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы. Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 21 червня 2020 р.

Евакуація триває

До ліквідації наслідків вибуху на Позняках залучені мобільна оперативна бригада ДСНС і співробітники Національної поліції.

Організовано оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події. До евакуації залучити 15 одиниць техніки та 75 рятувальників.

Фото: рятувальники розбирають завали (kyivcity.gov.ua)

Через вибух обмежено рух транспорту

На проспекті Григоренка патрульна поліція тимчасово обмежила рух транспорту, в зв'язку з проведенням ліквідації наслідків вибуху. Також правоохоронці огородили місце події і допомагають рятувальникам евакуювати постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 21 червня пожежа в багатоповерхівці сталася в Кривому Розі, під час евакуації було виявлено тіло хлопчика.

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Автор: Анна Березина