Протести в Білорусі: МВС затримало близько 300 активістів

Фото: протести в Білорусі (twitter/24tv.ua)

МВС склало 270 протоколів стосовно мітингувальників - за порушення порядку та непокору поліції

У Білорусі на протестах 19-20 червня під час пікетів по збору підписів за висунення кандидатів у президенти затримали 270 осіб. Причина - порушення порядку проведення масових заходів.

Про це повідомляє TUT.BY.

Відомо що стосовно громадян складено 270 адміністративних протоколів. Мова йде про кількість затриманих на території країни.

Безпосередньо в Мінську затримано більше 150 осіб. Списки всіх затриманих оновлюються на сайті правозахисного центру "Вясна". Влада позбавила центру акредитації.

Крім порушень у проведенні мітингів, активістам також називають ще одну причину - "непокору законній вимозі посадової особи при виконанні нею службових повноважень".

"За законом учасники масового заходу зобов'язані дотримуватися громадського порядку і виконувати всі законні вимоги організаторів масового заходу, співробітників органів внутрішніх справ і представників громадськості, які виконують обов'язки по охороні громадського порядку", - повідомили в МВС.

Зазначимо, президентські вибори в Білорусі призначені на 9 серпня. Збір підписів виборців для висунення кандидатів розпочався 21 травня. Реєстрація кандидатів у президенти відбудеться з 5 по 14 липня.

Нагадаємо, 18 червня в Білорусі затримали одного з кандидатів у президенти Віктора Бабарика, який є потенційним суперником чинного президента країни Олександра Лукашенка.

Пізніше Бабарику висунули звинувачення, проте через таємницю слідства адвокати не можуть назвати статтю.

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Автор: РБК-Україна