Мерц назвал ошибкой решение США по России и хочет объяснений

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Любые шаги, направленные на смягчение санкционного давления против России, являются неправильными. По словам канцлера, сейчас на рынке существует проблема с ценообразованием, а не с дефицитом предложения сырья.

"Мы считаем, что это неправильно. Сейчас существует проблема с ценами, но не с предложением. И в этом отношении я хотел бы знать, какие еще факторы побудили правительство США принять это решение", - сказал он.

Он также добавил, что Германия не является стороной войны и не стремится становиться участником конфликта.