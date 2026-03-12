Нефтяные доходы России обвалились до рекордного минимума с начала войны, - Bloomberg

Доходы России от нефтяного экспорта в прошлом месяце упали до самого низкого уровня с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

На это повлияли как западные санкции, которые ограничили продажи и заставили страну-агрессора предлагать большие скидки на нефть, так и результативные удары Украины по нефтяной инфраструктуре РФ.

Падение доходов от экспорта

Агентство отмечает, что в прошлом месяце РФ заработала 9,5 млрд долларов на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов. Это на 1,5 млрд долларов меньше январских показателей.

Общий объем нефтяного экспорта упал на 850 тысяч баррелей в сутки - до 6,6 млн баррелей, что также является самым низким уровнем с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Снижение в прошлом месяце произошло после введения еще больших скидок на российскую нефть. США усилили давление на страну-агрессора, что усложнило продажу ее нефти на мировых рынках.

Результативные удары Украины

Украинские удары по нефтяной инфраструктуре и топливным заводам РФ уменьшили объемы нефтепереработки примерно на 300 тысяч баррелей в сутки - до 5,1 млн баррелей в сутки в феврале. Кроме того, это также способствовало сокращению экспорта сырой нефти.

В результате суточная добыча сырой нефти в стране-агрессоре снизилась на 710 тысяч баррелей - до 8,55 млн баррелей в сутки. Ранее на этой неделе российская добыча в феврале оценивалась на уровне 9,184 млн баррелей в сутки.

В то же время Bloomberg отмечает, что война на Ближнем Востоке может привести к увеличению спроса на нефть РФ, поскольку несколько стран региона сокращают собственную добычу.