Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Американские послабления санкций против российской нефти могут принести России до 10 миллиардов долларов - и эти деньги пойдут на войну.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Макроном.
10 миллиардов, которые РФ потратит на войну
Зеленский отреагировал на решение США частично ослабить санкции против российской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море.
"Только одно это послабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около 10 миллиардов долларов. Это точно не помогает миру", - сказал он.
Санкции - это оружие, а не формальность
Президент подчеркнул: деньги от продажи энергоресурсов Россия тратит на оружие.
Фото: Владимир Зеленский раскритиковал снятие санкций с РФ (инфографика РБК-Украина)
"Снятие санкций приведет к усилению позиций России. Она тратит деньги от продажи энергоресурсов на оружие, и все это потом летит против нас", - пояснил Зеленский.
Он отметил, что слышит аргументы о "стабилизации ситуации", но не разделяет такой логики.
Зеленский также напомнил, что те же дроны, которыми бьют по Украине, уже фиксируют и в других странах.
"Эти же дроны применяются и против соседей Ирана, европейцев, американцев. Поэтому снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов - на мой взгляд, это не является правильным решением", - заявил он.
Отдельно Зеленский призвал преодолеть блокирование 20-го пакета санкций ЕС против России. По его словам, без постоянного давления на агрессора достичь длительного мира невозможно.
США ослабили нефтяные санкции против РФ
Напомним, как писало ранее РБК-Украина, в феврале доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Однако ситуация меняется. Уже сегодня стало известно о временном решении США ослабить санкции против российской нефти и нефтепродуктов.
Теперь третьи страны могут покупать нефть страны-агрессора, но только те партии, которые были загружены на танкеры до 12 марта и уже находятся в море. Разрешение будет действовать в течение одного месяца и охватывает около 124 миллионов баррелей нефти.
Глава Министерства финансов США считает, что это "не даст России значительную финансовую выгоду".
Вместе с тем западные медиа оценивают, что такая ситуация может стать "резким поворотом для Москвы". А дипломатический источник в комментарии РБК-Украина сообщил, что такой шаг США не поможет стабилизировать мировые рынки, но поможет Кремлю воевать подольше.
Стоит добавить, что глобальный нефтяной рынок переживает беспрецедентный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Остановка танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре и перебои с поставками обвалили добычу на миллионы баррелей и подтолкнули цены вверх.
Тем временем в Украине цена дизеля ежедневно растет. 13 марта она достигла 82 гривен за литр ДТ. Цены подскочили на популярных АЗС.
Несмотря на это, Кабмин не собирается уменьшать налоги на топливо. Вместо этого правительство подготовило другой инструмент, который считает эффективным.