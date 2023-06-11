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ВСУ сдвинули линию фронта под Авдеевкой. Генштаб показал видео боя

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Авдеевка, Воскресенье 11 июня 2023 17:29
ВСУ сдвинули линию фронта под Авдеевкой. Генштаб показал видео боя Фото: украинские военные продвинулись на Авдеевском направлении (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные захватили враждебную позицию и продвинулись на Авдеевском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Освободили Херсон - освободим и Донецк. На днях воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка подвинули линию фронта", - заявили в Генштабе.

По данным штаба, украинские военные смогли подвинуть линию фронта захватив вражескую позицию на Авдеевском направлении.

"Смелость наших ребят просто зашкаливает", - подчеркнули в штабе.

Украинское контрнаступление

Аналитики ISW писали, что украинские воины продолжают проводить контрследующие действия под Бахмутом. В то же время оккупанты, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные ведут на фронте наступательные и оборонные операции.

Освобождение территорий Украины

Сегодня мы сообщали, что Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населённого пункта Благодатное от врага.

В то же время, спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал детали освобождения Благодатного.

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