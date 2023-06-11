Украинские военные успешно контратакуют и продвигаются на юге: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступательные действия на западе Запорожской области. В ночь с 9 на 10 июня украинские военные добились успехов в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают, что российские войска совершили незначительное продвижение к северо-западу от Ольшан.

Минобороны РФ сообщило, что российские войска разгромили четыре украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Нововолынска, Синьковки и Орлянки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции вблизи Белогоровки и Веселого. Российский блогер утверждал, что российская артиллерия отразила небольшую украинскую механизированную группу, пытавшуюся прорвать российскую оборону в этом районе.

Украинские войска продолжают обстрелы российских тылов в Луганской области. Бывший чиновник "ЛНР" Родион Мельник, 10 июня, заявил, что за прошедшую неделю украинские войска 15 раз нанесли удары по позициям россиян вблизи Лисичанска. Источники РФ утверждали, что их ПВО перехватило украинскую ракету, нацеленную на админздание в Луганске.





Бои в Донецкой области

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продвинулись до 1400 метров на разных неопределенных участках Бахмутского направления. Российские блоггеры утверждали, что украинские силы продолжали контратаки и продвигались к северо-западу от Бахмута, в частности вблизи Берховки и Ягодного, а также северо-восточнее Бахмута в районе Краснополевки.

Российские источники утверждали, что подразделения 200 отдельной мотострелковой бригады РФ обороняются от украинских контратак в районе Бахмута. В Минобороны России заявили, что войска Южной группировки войск отразили украинские атаки на юго-запад и северо-запад от Бахмута.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в направлении Богдановки и Белой Горы.

Генштаб Украины отметил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия севернее Донецка в районе Северного и на юго-западной окраине Донецка в Марьинке.





"Южная ось"

Украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями и добились незначительных успехов в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, как российские войска отступают с позиций к западу от Сторожевого, хотя непонятно, захватили ли украинские силы эти позиции.

10 июня Минобороны РФ заявило, что российские силы отразили три наземные атаки украинских войск вблизи Великой Новоселки. Блоггеры из РФ утверждали, что украинские войска продвинулись к северу от Равнополья и к югу от Нескучного.

В ночь с 9 на 10 июня украинские войска продолжали контратаки на западе Запорожской области и добились успехов в этом районе. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к западу и югу от Лобкового и к западу от Новопокровки. Российские источники утверждали, что украинские силы захватили Лобково.

Российские блоггеры утверждали, что части 58-й общевойсковой армии отразили украинские наземные атаки к югу от Орехова, в ночь с 9 на 10 июня. Они сообщали, что 22-я и 45-я отдельные гвардейские бригады спецназа уничтожили украинскую бронетехнику к юго-востоку от Орехова.

Российские источники утверждали, что украинские силы, 10 июня, продолжали обстреливать российские тыловые районы Херсонской области и Крыма. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, показывают последствия украинских ударов по Железному порту.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российская ПВО сбила две украинские баллистические ракеты "Гром-2". Российский блоггер утверждал, что украинские силы, возможно, выпустили ракеты с использованием модифицированных систем С-200.



