Высвободили резервы. Маляр объяснила, с какой целью Россия подорвала Каховскую ГЭС

Российская Федерация взорвала Каховскую ГЭС с целью высвобождения необходимых резервов. Враг перемещает наиболее боеспособные части с Херсонского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

"По имеющейся информации стало известно, что противник осуществляет перемещение своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления, это прежде всего подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск и 49 армии", - пишет Маляр.

Как пояснила заместитель министра обороны, учитывая потери и ограниченность в резервах, а также понимая неспособность сдержать наступление наших воинов на разных направлениях, российское командование решило "сузить" географию активных действий ВСУ.

"Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления", - добавила Маляр.

Подрывом ГЭС Россия пытается отвлечь часть сил и ресурсов Вооруженных сил Украины на ликвидацию техногенной катастрофы и сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью, 6 июня, российские силы совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, что привело к серьезным последствиям. Вода из водохранилища затопила многие населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сложнейшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, особенно на временно оккупированной территории региона. Вражеские силы отказываются эвакуировать гражданское население, а также затрудняют спасение людей обстрелами.

Следует добавить, что пропаганда России распространяла версию о том, что дамба была разрушена якобы ракетным ударом со стороны Украины. Эксперты по инженерному делу опровергли заявление врага. По их словам, такие последствия мог повлечь лишь мощный подрыв изнутри.

Также недавно Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговора оккупантов, который подтверждает причастность российской диверсионной группы к подрыву Каховской ГЭС.