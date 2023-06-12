Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области
Украинские военные продвигаются в Запорожской области. Недавно они освободили село Новодаровка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую отдельную бригаду территориальной обороны.
Военные сообщают, что они освободили Новодаровку от оккупантов в рамках оборонной операции еще 4 июня.
Однако российские захватчики пытались вернуть село.
"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые длились несколько суток, не увенчались успехом", - отмечают наши защитники.
Новодаровка
Отметим, что село расположено в Малиновской сельской общине Пологовского района Запорожской области. Оно находится в 2 км от села Новополье Донецкой области.
Продвижение украинских военных
Вчера стало известно, что украинские бойцы освободили три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Благодатном, Макаровке и Нескучном.
Сегодня в Минобороны сообщили, что наши защитники продвинулись дальше и освободили Сторожевое в Донецкой области.
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