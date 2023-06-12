Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области

Украинские военные продвигаются в Запорожской области. Недавно они освободили село Новодаровка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую отдельную бригаду территориальной обороны .

Военные сообщают, что они освободили Новодаровку от оккупантов в рамках оборонной операции еще 4 июня.

Однако российские захватчики пытались вернуть село.

"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые длились несколько суток, не увенчались успехом", - отмечают наши защитники.

Новодаровка

Отметим, что село расположено в Малиновской сельской общине Пологовского района Запорожской области. Оно находится в 2 км от села Новополье Донецкой области.

Продвижение украинских военных

Вчера стало известно, что украинские бойцы освободили три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Благодатном, Макаровке и Нескучном.

Сегодня в Минобороны сообщили, что наши защитники продвинулись дальше и освободили Сторожевое в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.