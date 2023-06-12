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Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области

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Понедельник 12 июня 2023 12:06
Украинские военные деоккупировали село в Запорожской области Иллюстративное фото: украинские военные деоккупировали село в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные продвигаются в Запорожской области. Недавно они освободили село Новодаровка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую отдельную бригаду территориальной обороны.

Военные сообщают, что они освободили Новодаровку от оккупантов в рамках оборонной операции еще 4 июня.

Однако российские захватчики пытались вернуть село.

"Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые длились несколько суток, не увенчались успехом", - отмечают наши защитники.

Новодаровка

Отметим, что село расположено в Малиновской сельской общине Пологовского района Запорожской области. Оно находится в 2 км от села Новополье Донецкой области.

Продвижение украинских военных

Вчера стало известно, что украинские бойцы освободили три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Благодатном, Макаровке и Нескучном.

Сегодня в Минобороны сообщили, что наши защитники продвинулись дальше и освободили Сторожевое в Донецкой области.

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