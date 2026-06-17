"Совсем другая лига": Федоров анонсировал украинскую баллистику для нанесения ударов по России

Что сказал Федоров

Министр подтвердил: украинская баллистическая ракета появится и будет наносить удары по России. Деталей он не раскрывал.

"Украинская баллистика изменит всё в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига", - заявил он.

Федоров объяснил, почему не говорит больше: не хочет завышать ожидания и не хочет подсказывать что-то врагу.

Фото: Михаил Федоров, министр обороны Украины

Вместо этого он сослался на президента.

"Я здесь могу лишь процитировать нашего президента о том, что украинская баллистика - будет, и она будет наносить удары по России", - сказал министр.