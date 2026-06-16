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Федоров рассказал, есть ли у него конфликт с Сырским: мы можем жестко дискутировать

22:13 16.06.2026 Вт
2 мин
Министр обороны признал, что по некоторым вопросам у него есть разногласия с главкомом ВСУ
aimg Дмитрий Левицкий
Федоров рассказал, есть ли у него конфликт с Сырским: мы можем жестко дискутировать Фото: Михаил Федоров, министр обороны (mykhailofedorov.com.ua)
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По некоторым вопросам между Министерством обороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возникают определенные разногласия.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ТСН.

По словам министра, перед интервью состоялось совместное совещание с участием командиров бригад и группировок, на котором стороны обсуждали предстоящие изменения в армии. Федоров заверил, что он и Сырский находятся в одной команде.

"Он - главнокомандующий украинской армией, которая борется за независимость, других отношений быть не может. Мы в одной команде - команде Украины, команде президента", - сказал Федоров.

В то же время он признал, что при принятии важных решений между ними возникают острые дискуссии и разногласия во взглядах. Чаще всего это касается финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для воинских формирований.

Что вызывает споры

В качестве примера Федоров привел инициативу по прогнозируемому базовому обеспечению бригад каждый месяц. Вместо быстрого утверждения, которое могло бы занять неделю, процесс согласования деталей длится несколько месяцев, что иногда вызывает эмоциональные реакции.

"Мы можем жестко дискутировать о том или ином решении. Есть вопросы базового уровня... Где-то у нас могут возникать какие-то эмоции. Мы еще синхронизируемся", - пояснил министр.

Он добавил, что такие рабочие процессы вполне нормальны для управления столь сложной структурой.

Напомним, РБК-Украина в материале "Зеленский, Буданов, Федоров: как уход Ермака изменил баланс сил во власти" сообщало, что вокруг министра обороны обостряются конфликты, а его отношения с президентом охладели.

Поэтому собеседники РБК-Украина отмечали, что между Федоровым и Сырским существует напряженность из-за того, что Минобороны пытается заходить в сферу полномочий Генштаба и ВСУ. Кроме того, у Федорова и Сырского расходятся взгляды на ведение войны.

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