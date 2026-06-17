"Взагалі інша ліга": Федоров анонсував українську балістику для ударів по Росії

Що сказав Федоров

Міністр підтвердив: українська балістична ракета з'явиться і завдаватиме ударів по Росії. Деталей він не розкривав.

"Українська балістика змінить усе в цій війні. Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга", - заявив він.

Федоров пояснив, чому не говорить більше: не хоче завищувати очікування і не хоче підказувати щось ворогу.

Фото: Михайло Федоров, міністр оборони України

Натомість послався на президента.

"Я тут можу лише процитувати нашого президента про те, що українська балістика - буде, і вона битиме по Росії", - сказав міністр.