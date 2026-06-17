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"Взагалі інша ліга": Федоров анонсував українську балістику для ударів по Росії

01:12 17.06.2026 Ср
2 хв
Голова Міноборони підтвердив розробку потужної зброї
aimg Катерина Коваль
Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (Getty Images)

Україна створює власну балістичну ракету, яка битиме по території Росії. Це принципово змінить статус України у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони України Михайла Федорова телеканалу ТСН.

Що сказав Федоров

Міністр підтвердив: українська балістична ракета з'явиться і завдаватиме ударів по Росії. Деталей він не розкривав.

"Українська балістика змінить усе в цій війні. Вона принципово змінить статус України у світі. Ми вже багато разів змінювали його, але це взагалі інша ліга", - заявив він.

Федоров пояснив, чому не говорить більше: не хоче завищувати очікування і не хоче підказувати щось ворогу.

Фото: Михайло Федоров, міністр оборони України

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Натомість послався на президента.

"Я тут можу лише процитувати нашого президента про те, що українська балістика - буде, і вона битиме по Росії", - сказав міністр.

Заява Федорова прозвучала на тлі реальних розробок. Українська компанія Fire Point повністю завершила роботу над антибалістичною ракетою FP-7.x - вона вже пройшла випробування. Раніше засновник компанії Штіллерман заявляв, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 стануть аналогами американських ATACMS, але вдвічі дешевшими.

Власні розробки особливо важливі з огляду на дефіцит закордонних ракет. Повітряні сили повідомляли про критичну нестачу боєприпасів для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T, у деяких підрозділах боєкомплект майже вичерпаний, а представникам ПС доводиться випрошувати по 5-10 ракет.

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