Антибалистическая ракета FP-7.x полностью готова: в Fire Point рассказали подробности
Украинская ракета против баллистики FP-7.x полностью готова и уже прошла испытания.
Об этом заявил главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".
"Ракета полностью готова. Мы провели испытания. Полет. Она при максимальных ускорениях отклонялась и выполняла очень агрессивную команду от центра С2 по управлению. Да (она управляемая в воздухе - ред.), всё есть. Она разрабатывалась в СССР как перехватчик баллистических ракет, она к этому приспособлена", - рассказал он.
Кроме того, комплекс Freya получит немецкие радары - сегодня было подписано соглашение с компанией Hensoldt, которая поставляет радары для IRIS-T.
"Их радар будет выполнять функцию обнаружения, это радар TRML-4D. Очень хороший радар, и сейчас мы начнем объединять его с нашей ракетой и центром С2 и получать от него команды, чтобы направлять ракету в зону, где она сможет перехватить баллистическую ракету", - отметил Штилерман.
Что известно о FP-7.X
Ракета FP-7.X изготавливается из композитных материалов. Она способна развивать скорость от 1500 до 2000 метров в секунду.
Длина ракеты составляет 7,25 метра, внешний диаметр - 1,15 метра, а диаметр фюзеляжа - 0,53 метра.
Боеприпас оснащен полуактивной инфракрасной головкой самонаведения. Ее разработку планируют осуществлять совместно с немецкой компанией Diehl Defence, известной своими системами IRIS.
Напомним, недавно Штиллерман заявил, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 должны стать аналогами американских ATACMS. По его словам, их стоимость будет примерно в два раза ниже.
В то же время в Военно-воздушных силах сообщили о критической нехватке ракет для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T. В некоторых подразделениях боекомплект почти исчерпан, а представителям ВС приходится выпрашивать по 5-10 ракет.