Пусковые Patriot и NASAMS полупустые из-за дефицита ракет - Игнат

Украина столкнулась с острым дефицитом ракет для систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T. Пусковые установки в подразделениях полупустые, а представители Воздушных сил вынуждены выпрашивать по 5-10 ракет на международных переговорах. Об этом заявил полковник Юрий Игнат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"На голодном пайке"

По словам Игната, проблемы с поставками привели к тому, что Украина оказалась "на голодном пайке" по ракетам. Представители Воздушных сил работают на Рамштайн и в других переговорных группах, где приходится просить буквально по несколько единиц боеприпасов к каждой системе.

"Пусковые установки, которые находятся в составе определенных подразделений и батарей, полупустые - это еще мягко говоря", - подчеркнул полковник.

Почему запасы истощены

Главная причина - 15 крупных массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в течение зимнего периода. Расходы боекомплекта оказались чрезвычайно большими. Ситуацию усугубляет рост глобального спроса на системы ПВО из-за конфликта на Ближнем Востоке - конкуренция за боеприпасы возросла.

Как выходят из ситуации

Командование вынуждено рассредоточивать имеющиеся силы и ракеты между регионами, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уровень защиты по всей стране. Игнат отметил, что украинские военные имеют уникальный опыт применения современных систем ПВО, дронов-перехватчиков и истребителей F-16 в условиях полномасштабной войны.