ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вибори до Ради: у Луганській області провели обшуки через підкуп виборців

Новини » Надзвичайні події     21.01.2020 - 11:02
Вибори до Ради: у Луганській області провели обшуки через підкуп виборців
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчі дії були проведені 18 січня 2020 року

У Луганській області провели 23 обшуки у розслідуванні щодо підкупу виборців на виборах до Ради. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що слідчі дії були проведені 18 січня 2020 року.

"Слідчі дії пройшли у осіб, які, ймовірно, брали участь у розповсюдженні та передачі грошових коштів виборцям за голосування за одного з кандидатів у народні депутати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України на окрузі № 179 у Харківській області.

Зазначимо, вибори в Раду відбулись минулого року, перемогла партія "Слуга народу".

Крім того, у Верховній раді відмовлялись видавати Сергію Рудику (самовисуванець) посвідчення народного депутата. Раніше РБК-Україна писало, що Верховний суд України у складі Касаційного адміністративного суду 24 серпня скасував протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів в окрузі 198 Черкаської області, згідно з яким самовисуванець Сергій Рудик був визнаний обраним народним депутатом

Також РБК-Україна писало, що голосування на місцевих виборах 86 об'єднаних територіальних громадах завершилося 22 грудня о 20:00.

У деяких ОТО організація місцевих виборів була під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

ЦВК призначив дату виборів до Ради на 179-му окрузі В Японії міністр пішов у відставку через підкуп виборців
Новини України Луганськподкуп избирателейвыборы в Раду
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся