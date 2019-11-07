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ЦВК заявляє про загрозу зриву місцевих виборів у деяких ОТГ

Новини » Політика     07.11.2019 - 17:57
ЦВК заявляє про загрозу зриву місцевих виборів у деяких ОТГ
Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

В деяких виборчих комісіях свої повноваження здійснюють лише близько 60% членів від сформованої кількості комісій

У деяких Об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) організація місцевих виборів опинилася під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Повідомляється, що в деяких виборчих комісіях свої повноваження здійснюють лише близько 60% членів від сформованої кількості комісій. Як додали в ЦВК, в окремих комісіях їх керівний склад також ухиляється від виконання своїх обов'язків.

"ЦВК звертається до політичних партій поставитися з розумінням і відповідальністю до вказаних проблем, ще раз ретельно переглянути членів комісій, яких вони подавали до їх складу, та в максимально стислі терміни вплинути на виправлення ситуації, аби РВК змогли вчасно сформувати відповідні територіальні та дільничні виборчі комісії", - повідомили в ЦВК.

У ЦВК нагадали, що за ухилення членами комісії від виконання своїх повноважень відповідно до статті 157 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, ЦВК затвердила розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших і додаткових місцевих виборів 22 грудня 2019 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що ЦВК визнала самовисуванця Сергія Рудика обраним депутатом Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області.

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