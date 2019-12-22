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На Закарпатті правоохоронці перевіряють порушення на виборах в ОТГ

Новини » Політика     22.12.2019 - 17:29
На Закарпатті правоохоронці перевіряють порушення на виборах в ОТГ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, йдеться про ймовірний підкуп члена виборчої комісії

На Закарпатті до поліції надійшло уже сім повідомлень про імовірні порушення виборчого законодавства під час виборів до об'єднаних територіальних громад. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Зазначається, що у неділю відбуваються місцеві вибори до ОТГ у шести районах Закарпаття: Ужгородському, Мукачівському, Берегівському, Іршавському, Великоберезнянському, Свалявському. Крім того, у Полянській ОТГ (Свалявський район) відбудуться довибори депутатів, у зв’язку з приєднанням до громади ще одного населеного пункту.

"Станом на 13:00 поліцейські Закарпаття отримали сім повідомлень про імовірні порушення виборчого законодавства на виборчих дільницях. Зокрема, мова про інциденти в Ужгородському районі. Йдеться про одночасне перебування в кабінці двох осіб на виборчій дільниці у селі Холмок, а також імовірний підкуп члена виборчої комісії та виборця у селі Сторожниця", - сказано у повідомленні.

Так, наразі правоохоронці перевіряють дані факти.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія розповіла, як проходить голосування на місцевих виборах до 86 об'єднаних територіальних громад. Зазначалося, що голосування триває у штатному режимі.

Сьогодні, 22 грудня, у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) проходять перші місцеві вибори. Всього для проведення перших місцевих виборів в ОТО були утворені 119 територіальних виборчих комісій. Усі ділянки були взяті під цілодобову охорону.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в ОТГ на 22 грудня 2019 року, однак у деяких ОТГ організація місцевих виборів була під загрозою через ухилення певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

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