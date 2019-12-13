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ЦВК призначив дату виборів до Ради на 179-му окрузі

Новини » Політика     13.12.2019 - 16:41
ЦВК призначив дату виборів до Ради на 179-му окрузі
Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

Вибори на окрузі № 179 пройдуть 15 березня

Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України на окрузі № 179 у Харківській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦВК.

Повідомляється, що в ЦВК надійшла постанова Верховної ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кучера, який переміг на окрузі в ході дострокових виборів до Ради.

"У відповідності з Законом України "Про вибори народних депутатів України" Комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому окрузі на неділю, 15 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Також у ЦВК відзначили, що виборчий процес на окрузі 179 починається з дня, наступного після дня опублікування цього рішення.

ЦВК призначив дату виборів до Ради на 179-му окрузі

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кучера новим головою Харківської обласної державної адміністрації. На парламентських виборах Кучер балотувався в 179 мажоритарному окрузі Харківської області.

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