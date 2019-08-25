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Верховний суд знову скасував перемогу Рудика у окрузі №198

Новини » Вибори 2019    25.08.2019 - 22:58
Верховний суд знову скасував перемогу Рудика у окрузі №198
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення ухвалене за позовом кандидата в депутати від "Слуги народу" Наталії Дяченко

Верховний суд України у складі Касаційного адміністративного суду 24 серпня скасував протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів в окрузі 198 Черкаської області, згідно з яким самовисуванець Сергій Рудик був визнаний обраним народним депутатом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Суд ухвалив відповідне рішення за позовом кандидата в депутати по 198 округу від "Слуги народу" Наталії Дяченко.

"Визнати протиправним та скасувати протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі 198 від 21 серпня 2019 року", - йдеться в рішенні суду.

Суд зобов'язав Центрвиборчком продовжити дії зі встановлення результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.

Нагадаємо, 12 серпня 2019 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. ВС тоді також зобов'язав ЦВК продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 до 10 серпня.

21 серпня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на виборах до Ради в мажоритарному окрузі №198 самовисуванця Сергія Рудика.

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