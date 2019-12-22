В Україні завершилися голосування в 86 ОТГ

Фото: Центральна виборча комісія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Станом на 15:00 явка становила від 14% до 54%

Голосування на місцевих виборах до 86 об'єднаних територіальних громад (ОТГ) завершилося 22 грудня о 20:00

Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому у Facebook.

Станом на 12:00 явка становила від 4,4% до 35% в різних регіонах, а на 15:00 - від 14% до 54%.

Так, до ЦВК надійшла перша попередня інформація про хід голосування станом на 12:00-15:00. У зв'язку з великим обсягом інформації надаємо найбільш показові дані по голосуванню в окремих ОТГ. Станом на 12:00 лідерами по явці виборців стали такі об'єднані територіальні громади:

– Кіровоградська область (у Злинській сільській об’єднаній територіальній громаді Маловисківського району явка виборців склала 35%);

– Полтавська область (у Зіньківській міській ОТГ Зіньківського району та Петрівській сільській ОТГ Чутівського району – по 35%);

– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 33,7%);

– Донецька область (у Криворізькій сільській ОТГ Добропільського району – 32%);

– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району – 32%).

Порівнюючи активність виборців, як зазначили у ЦВК, можна констатувати, що найнижчою явка виборців була такою:

– Закарпатська область (у Довжанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,4 %, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 4,5%, у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 5,6%);

– Івано-Франківська область (у Підгайчиківській сільській ОТГ Коломийського району – 7,25%, у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 7,25%);

– Волинська область (у Сошичненській сільській ОТГ Камінь-Каширського району – 8%).

Станом на 15 годину ЦВК володіє наступною попередньою інформацією. Природньо, що показники зросли в усіх регіонах.

Лідерами з явки виборців були:

– Житомирська область (у Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району явка виборців склала 54%);

– Хмельницька область (у Сахновецькій сільській ОТГ Ізяславського району – 54%, у Сахновецькій сільській ОТГ Старокостянтинівського району – 53,3%);

– Чернігівська область (у Понорницькій селищній ОТГ Коропського району – 53%, у Талалаївській сільській ОТГ Ніжинського району – 51%, у Сухополов’янській сільській ОТГ Прилуцького району – 50%);

– Волинська область (у Доросинівській сільській ОТГ Рожищенського району – 52%);

– Вінницька область (у Махнівській сільській ОТГ Козятинського району – 50%).

Аутсайдерами на цей момент стали:

– Закарпатська область (у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району – 14%, у Зарічанській сільській ОТГ Іршавського району – 19,7%, у Горондівській сільській ОТГ Мукачівського району – 17,1%);

– Івано-Франківська область (у Пасічнянській сільській ОТГ Надвірнянського району – 16,44%);

– Харківська область (у Курилівській сільській ОТГ Куп’янського району – 23,4%).

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в ОТО на 22 грудня 2019 року.

У деяких ОТО організація місцевих виборів була під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.