Выборы в Раду: в Луганской области провели обыски из-за подкупа избирателей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следственные действия были проведены 18 января 2020 года

В Луганской области провели 23 обыска в расследовании подкупа избирателей на выборах в Раду. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что следственные действия были проведены 18 января 2020 года.

"Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на округе № 179 в Харьковской области.

Отметим, выборы в Раду состоялись в прошлом году, победила партия "Слуга народа".

Кроме того, в Верховной раде отказывались выдавать Сергею Рудыку (самовыдвиженец) удостоверение народного депутата. Ранее РБК-Украина писало, что Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда 24 августа отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, согласно которому самовыдвиженец Сергей Рудык был признан избранным народным депутатом.

РБК-Украина писало, что голосование на местных выборах 86 объединенных территориальных общинах завершилось 22 декабря в 20:00.

В некоторых ОТО организация местных выборов была под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.