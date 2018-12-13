Вибори президента 2019: коли почнеться реєстрація кандидатів

Ілюстративне фото (twitter.com/RomanchVlad)

Ключові етапи і календар виборчої кампанії 2019 Україна

Календар виборів президента 2019 стартує з моменту початку виборчої кампанії - наприкінці грудня, а голосування в першому турі відбудеться 31 березня. Детально про те, коли почнеться реєстрація в ЦВК і висунення кандидатів на президентський пост - в матеріалі РБК-Україна.

Дата початку виборчої кампанії 2019

Згідно із законодавством, вибори президента України проводяться в останню неділю березня на п'ятий рік повноважень чинного глави держави. Таким чином, дата чергових виборів - 31 березня 2019 року.

Не пізніше, ніж за 90 днів до вищевказаної дати, повинна початися виборча кампанія. Вже 30 грудня Центральна виборча комісія України оголосить про початок процесу обрання президента країни.

31 грудня 2018 року - старт виборчого процесу, початок висунення кандидатів від партій і реєстрація кандидатів-самовисуванців.

Передвиборна агітація кандидатів на пост президента стартує з моменту подачі документів в ЦВК і триватиме до 00:00 30 березня 2019 року.

4 лютого 2019 року - останній день для подачі документів від кандидатів у Центрвиборчком.

До 9 лютого 2019 року процес реєстрації кандидатів в ЦВК завершиться, на підставі чого буде складено офіційний список кандидатів на президентський пост.

Фото: виборча кампанія розпочнеться 31 грудня 2018 (twitter.com/RT_russian)

Вибори президента 2019: кандидати

Багато українських політиків вже підтвердили участь у президентських виборах 2019 або ж публічно висловили свою зацікавленість.

Потенційним кандидатом є чинний глава держави Петро Порошенко. Однак офіційно свою участь у виборах він ще не підтвердив і заявив, що оголосить про своє рішення після початку виборчої кампанії.

Юлія Тимошенко оголосила про висунення на президентський пост влітку 2018 і представила свою програму "Новий курс країни".

Підтвердили участь у президентських перегонах колишній глава СБУ Валентин Наливайченко, політик і дипломат Роман Безсмертний.

Із заявою про намір брати участь у виборах виступили лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, екс-регіоналка Інна Богословська.

У президенти збирається йти екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. Український бізнесмен і народний депутат ВР VIII скликання Сергій Тарута буде висуватися на президентський пост від партії "Основа".

На початку жовтня міський голова Глухова Мішель Терещенко склав повноваження і оголосив про участь у президентській кампанії 2019. Також за президентський пост буде боротися мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що ЦВК визначила бюджет виборчої кампанії 2019.