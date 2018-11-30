Когда в Украине пройдут президентские выборы: дата

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый тур выборов президента 2019 состоится в конце марта, а второй тур может пройти в апреле

Когда пройдут президентские выборы 2019 в Украине, календарь выборов со всеми ключевыми датами избирательного процесса - на РБК-Украина.

Дата президентских выборов 2019

Голосование за кандидатов на пост главы государства проходит в последнее воскресенье марта на пятый год полномочий действующего президента, как обозначено в ст. 17 Закона "Про вибори Президента України". Таким образом, дата очередных президентских выборов в Украине – 31 марта 2019 года.

Всеобщее тайное голосование граждан, достигших 18 лет, пройдет на избирательных участках во всех населенных пунктах страны. Украинцы за рубежом также смогут проголосовать в специально организованных пунктах при посольствах и консульствах.

Избирательная кампания стартует уже в конце нынешнего года (за 90 дней до даты голосования). С 31 декабря начнется выдвижение кандидатов и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 года ЦИК сформирует окончательные списки претендентов на президентский пост.

Фото: президентские выборы 2019 пройдут 31 марта 2019 (facebook.com/Mir24TV)

Выдвигаться на второй срок может действующий президент Порошенко. Также среди потенциальных кандидатов на пост главы государства - лидеры предвыборных соцопросов (Тимошенко, Зеленский, Гриценко, Бойко, Ляшко).

Когда пройдет первый и второй тур голосования на выборах 2019

Первый тур голосования в Украине состоится в воскресенье, 31 марта 2019. Официальные результаты объявят не позднее 10 апреля. В том случае, если после первого этапа голосования ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1), будет назначен второй тур. Его возможная дата – 21 апреля 2019 года.

Не позднее 3 июня 2019 года новоизбранный президент Украины должен вступить в должность и принести присягу на торжественном заседании парламента.