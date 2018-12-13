Выборы президента 2019: когда начнется регистрация кандидатов

Ключевые этапы и календарь избирательной кампании 2019 в Украине
Календарь выборов президента 2019 стартует с момента начала избирательной кампании - в конце декабря, а голосование в первом туре состоится 31 марта. Подробно о том, когда начнется регистрация в ЦИК и выдвижение кандидатов на президентский пост - в материале РБК-Украина.
Дата начала избирательной кампании 2019
Согласно законодательству, выборы президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта на пятый год полномочий действующего главы государства. Таким образом, дата очередных выборов - 31 марта 2019 года.
Не позднее, чем за 90 дней до вышеуказанной даты, должна начаться избирательная кампания. Уже 30 декабря Центральная избирательная комиссия Украины объявит о начале процесса избрания президента страны.
Фото: избирательная кампания начнется 31 декабря 2018 (twitter.com/RT_russian)
Выборы президента 2019: кандидаты
Многие украинские политики уже подтвердили участие в президентских выборах 2019 или же публично выразили свою заинтересованность.
Потенциальным кандидатом является действующий глава государства Петр Порошенко. Однако официально свое участие в выборах он еще не подтвердил и заявил, что объявит о своем решении после начала избирательной кампании.
Юлия Тимошенко объявила о выдвижении на президентский пост летом 2018 и представила свою программу "Новий курс країни".
Подтвердили участие в президентской гонке бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, политик и дипломат Роман Безсмертный.
С заявлением о намерении участвовать в выборах выступили лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, экс-регионалка Инна Богословская.
В президенты собирается идти экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Украинский бизнесмен и народный депутат ВР VIII созыва Сергей Тарута будет выдвигаться на президентский пост от партии "Основа".
В начале октября городской голова Глухова Мишель Терещенко сложил полномочия и объявил об участии в президенсткой кампании 2019. Также за президентский пост будет бороться мэр Львова Андрей Садовый.
Напомним, что ЦИК определила бюджет избирательной кампании 2019.