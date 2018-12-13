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Выборы президента 2019: когда начнется регистрация кандидатов

Новости » Выборы 2019    13.12.2018 - 13:56
Выборы президента 2019: когда начнется регистрация кандидатов
Иллюстративное фото (twitter.com/RomanchVlad)

Ключевые этапы и календарь избирательной кампании 2019 в Украине

Календарь выборов президента 2019 стартует с момента начала избирательной кампании - в конце декабря, а голосование в первом туре состоится 31 марта. Подробно о том, когда начнется регистрация в ЦИК и выдвижение кандидатов на президентский пост - в материале РБК-Украина.

Дата начала избирательной кампании 2019

Согласно законодательству, выборы президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта на пятый год полномочий действующего главы государства. Таким образом, дата очередных выборов - 31 марта 2019 года.

Не позднее, чем за 90 дней до вышеуказанной даты, должна начаться избирательная кампания. Уже 30 декабря Центральная избирательная комиссия Украины объявит о начале процесса избрания президента страны.

  • 31 декабря 2018 года – старт избирательного процесса, начало выдвижения кандидатов от партий и регистрация кандидатов-самовыдвиженцев.
  • Предвыборная агитация кандидатов на пост президента стартует с момента подачи документов в ЦИК и продлится до 00:00 30 марта 2019 года.
  • 4 февраля 2019 года – последний день для подачи документов от кандидатов в Центризбирком.
  • К 9 февраля 2019 года процесс регистрации кандидатов в ЦИК завершится, на основании чего будет составлен официальный список кандидатов на президентский пост.

выборы президента 2019Фото: избирательная кампания начнется 31 декабря 2018 (twitter.com/RT_russian)

Выборы президента 2019: кандидаты

Многие украинские политики уже подтвердили участие в президентских выборах 2019 или же публично выразили свою заинтересованность.

Потенциальным кандидатом является действующий глава государства Петр Порошенко. Однако официально свое участие в выборах он еще не подтвердил и заявил, что объявит о своем решении после начала избирательной кампании

Юлия Тимошенко объявила о выдвижении на президентский пост летом 2018 и представила свою программу "Новий курс країни". 

Подтвердили участие в президентской гонке  бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, политик и дипломат Роман Безсмертный.

С заявлением о намерении участвовать в выборах выступили лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, экс-регионалка Инна Богословская.

В президенты собирается идти экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Украинский бизнесмен и народный депутат ВР VIII созыва Сергей Тарута будет выдвигаться на президентский пост от партии "Основа".

В начале октября городской голова Глухова Мишель Терещенко сложил полномочия и объявил об участии в президенсткой кампании 2019. Также за президентский пост будет бороться мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, что ЦИК определила бюджет избирательной кампании 2019.

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