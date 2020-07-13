Вибори в Польщі та заява Пескова: новини за вихідні

Чинний президент Польщі Анджей Дуда може залишитися на другий термін, у Путіна готові до виходу України з мінських угод, Угорщина заборонить в'їзд українцям. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 11 12 липня, - в матеріалі РБК-Україна

На кордоні Азербайджану та Вірменії спалахнули бойові дії, є загиблі

Вдень 12 липня на азербайджансько-вірменському кордоні спалахнули бойові дії. Баку звинувачує Вірменію у спробі захоплення позицій на Товузському напрямку.

Міністерство оборони Вірменії стверджує, що група азербайджанських солдатів спробувала перетнути державний кордон на позашляховику, але повернулася на свої позиції після попередження.

В результаті бойових зіткнень на азербайджансько-вірменському кордоні загинули двоє військовослужбовців Збройних сил Азербайджану. П'ятеро азербайджанських військових отримали поранення. Азербайджанське оборонне відомство стверджує, що втрати є й з вірменської сторони, але офіційний Єреван про загиблих чи поранених не повідомляє.

Дуда з мінімальною перевагою перемагає на виборах у Польщі, - екзитпол

В Польші відбувася другий тур президентських виборів. Діючий президент Польщі Анджей Дуда може залишитися на другий термін. Про це свідчить екзитпол телеканалу RMF24.

За даними екзитполу, Дуда у другому турі отримав підтримку 50,40% виборців, тоді як за його опонента - мера Варшави Рафала Тшасковського, проголосували 49,60%. Так, діючий президент отримує мінімальну перевагу та має шанси лишитися на другий термін.

У Путіна готові до виходу України з мінських угод

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про готовність Кремля до виходу України з мінських угод. За його словами, усім сторонам переговорного процесу, це "не сподобається".

Про це повідомляє агентство ТАСС.

На питання, чи готова Росія до виходу України з Мінських угод, Пєсков відповів: "В такому випадку на милування нема силування". Але подібний крок України "очевидно не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві".

Угорщина посилює карантин та заборонить в'їзд українцям

Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш оголосив про посилення карантину в країні з 15 липня через декілька нових спалахів коронавірусу. Введені обмеження стосуються й громадян України. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Так, Угорщина вводить обов'язкову перевірку на кордонах стану здоров'я своїх громадян, які повертаються з країн "жовтої" та "червоної" зон. Цим громадянам, всім без виключення, доведеться проходити двотижневу самоізоляцію. Карантину можна уникнути, маючи два негативні тести, зроблені в останні 5 днів.

Резніков назвав терміни реінтеграції Донбасу

Україні знадобиться не менше 25 років для безпечної реінтеграції Донбасу. Для цього необхідно, щоб змінилося одне покоління місцевих жителів. Про це в інтерв'ю "Главком" заявив віце-прем'єр-міністр - міністр реінтеграції Олексій Резніков.

За його словами, Донбас ще довгий час буде залишатися територією війни як з точки зору мінувань, так і ментальності людей.

"Безпечна реінтеграція займе мінімум 25 років. Це одне покоління повинно змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях з боку української влади призведе також до подолання руйнування того розбрату в головах, який там є", - сказав Резніков. l

У центрі Одеси горів житловий будинок

У неділю, 12 липня, в Приморському районі Одеси горів житловий будинок 1814 року побудови. Пожежа поширилася на територію 750 квадратних метрів.

Пожежа виникла по вул. Буніна, 35 в триповерховому житловому будинку, всередині якого були дерев'яні перекриття.

О 14:33 пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає.

Ердоган відповів на критику щодо зміни статусу собору Святої Софії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відреагував на критику Євросоюзу та ряду держав щодо перетворення собору Святої Софії у мечеть. Ердоган наголосив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство "Анадолу".

За словами Ердогана, країни, які не можуть побороти ісламофобію на своїй території, критикують Туреччину за використання свого суверенного права змінити статус собору Святої Софії. "Туреччина ухвалила рішення про зміну статусу Айя-Софії з музею на мечеть ґрунтуючись на бажанні та волі народу. Думка інших країн не може вплинути на наше рішення", - наголосив президент Туреччини.

П'яний водій Mercedes влаштував масштабну ДТП під Києвом: загинули діти з батьками

У неділю, 12 липня, на Старообухівській трасі в п'яти кілометрах від Києва сталася масштабна аварія, в результаті якої загинули троє людей. За попередньою інформацією від свідків водій Mercedes вилетів на зустрічну смугу, і зіткнувся з автомобілем Hyundai, в якому сиділи 5 пасажирів, включаючи трьох дітей. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Після зіткнення дорослі і 8-річна дівчинка загинули на місці. Хлопців 10 і 12 років госпіталізували в критичному стані. Пізніше стало відомо, що 10-річний хлопчик також помер. Повідомляється, що після аварії очевидці хотіли влаштувати самосуд над водієм Mercedes.

+11 градусів і грози: синоптики попередили про різкі похолодання

Погода в Україні 13 липня буде холодною і з грозами, у західних областях України термометри покажуть до +11 градусів у нічний час. При цьому вдень сильно тепліше не буде – максимальні показники в цих регіонах досягнуть +22 градусів. Крім того, атмосферний фронт в Україні зміститься і накриє східні, деякі центральні та південні області країни.