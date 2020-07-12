На кордоні Азербайджану та Вірменії спалахнули бойові дії, є загиблі

Фото: артилерійський обстріл (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрати є з обох сторін

Вдень 12 липня на азербайджансько-вірменському кордоні спалахнули бойові дії. Азербайджан звинувачує підрозділи вірменських військових в артилерійському обстрілі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Азербайджану.

За даними оборонного відомства, територія Азербайджану була обстріляна з артилерійських установок, що спричинило бої на цьому напрямку. Втрати зафіксовано з обох сторін, але детальна інформація про кількість загиблих чи поранених не наводиться.

Міністерство оборони Вірменії стверджує, що група азербайджанських солдатів спробувала перетнути державний кордон на позашляховику, але повернулася на свої позиції після попередження.

Вірменські військовослужбовці відкрили вогонь та ліквідували декількох бійців з іншої сторони. При цьому, про втрати зі свого боку Вірменія не повідомляє.

Нагадаємо, у період з 1988 року по 12 травня 1994 року між Вірменією та Азербайджаном тривала війна на етнічному підгрунті за контроль над Нагірним Карабахом. Однак, військові сутички між країнами не припинилися й після підписання мирного договору.

Додамо, у 2019 році президент Володимир Зеленський відвідав Азербайджан з офіційним візитом та обговорив з лідером країни Ільхамом Алієвим ситуацію в Нагірному Карабаху.