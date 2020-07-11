Ердоган відповів на критику щодо зміни статусу собору Святої Софії

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган (РБК-Україна)

Ердоган не змінить свого рішення

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відреагував на критику Євросоюзу та ряду держав щодо перетворення собору Святої Софії у мечеть. Ердоган наголосив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення.

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство "Анадолу".

За словами Ердогана, країни, які не можуть побороти ісламофобію на своїй території, критикують Туреччину за використання свого суверенного права змінити статус собору Святої Софії.

"Туреччина ухвалила рішення про зміну статусу Айя-Софії з музею на мечеть ґрунтуючись на бажанні та волі народу. Думка інших країн не може вплинути на наше рішення", - наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, вчора Державна рада Туреччини скасувала рішення Ради міністрів від 1934 року про перетворення собору Святої Софії у Стамбулі в музей.

Президент Ердоган відразу ж видав указ про повернення собору Святої Софії статусу мечеті, який він втратив у 1934 році.

Таке рішення Туреччини піддалося шквалу критики з боку Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, ЮНЕСКО та ряду країн Європи.

Зокрема, США висловили розчарування у зв'язку з перетворенням собору Святої Софії на мечеть та закликали зберегти доступ до нього для всіх відвідувачів.