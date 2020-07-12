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Дуда з мінімальною перевагою перемагає на виборах у Польщі, - екзитпол

Варшава, Неділя 12 липня 2020 22:22
Дуда з мінімальною перевагою перемагає на виборах у Польщі, - екзитпол
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Дмитро Левицький

Дуда перемагає з мінімальним відривом від свого опонента

Голосування у другому турі президентських виборів у Польщі завершилося. Діючий президент Польщі Анджей Дуда може залишитися на другий термін.

Про це свідчить екзитпол телеканалу RMF24.

За даними екзитполу, Дуда у другому турі отримав підтримку 50,40% виборців, тоді як за його опонента - мера Варшави Рафала Тшасковського, проголосували 49,60%. Так, діючий президент отримує мінімальну перевагу та має шанси лишитися на другий термін.

Офіційні результати оголосить Державна виборча комісія Польщі після перевірки всіх протоколів.

Дуда з мінімальною перевагою перемагає на виборах у Польщі, - екзитпол

Зазначимо, що останні опитування пророкували Дуді поразку на цьогорічних виборах. Однак, підтримка його головного опонента Тшасковського останнім часом почала зменшуватися, тому відрив між кандидатами скорочувався.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Польщі також переміг Дуда, який отримав підтримку 43,50% виборців.

Як писало РБК-Україна, вибори президента Польщі планувалися на 10 травня 2020 року, але їх перенесли через пандемію коронавірусу.

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Новини України Польшапрезидентські вибориАнджей Дуда
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