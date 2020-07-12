Дуда з мінімальною перевагою перемагає на виборах у Польщі, - екзитпол

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)

Дуда перемагає з мінімальним відривом від свого опонента

Голосування у другому турі президентських виборів у Польщі завершилося. Діючий президент Польщі Анджей Дуда може залишитися на другий термін.

Про це свідчить екзитпол телеканалу RMF24.

За даними екзитполу, Дуда у другому турі отримав підтримку 50,40% виборців, тоді як за його опонента - мера Варшави Рафала Тшасковського, проголосували 49,60%. Так, діючий президент отримує мінімальну перевагу та має шанси лишитися на другий термін.

Офіційні результати оголосить Державна виборча комісія Польщі після перевірки всіх протоколів.

Зазначимо, що останні опитування пророкували Дуді поразку на цьогорічних виборах. Однак, підтримка його головного опонента Тшасковського останнім часом почала зменшуватися, тому відрив між кандидатами скорочувався.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Польщі також переміг Дуда, який отримав підтримку 43,50% виборців.

Як писало РБК-Україна, вибори президента Польщі планувалися на 10 травня 2020 року, але їх перенесли через пандемію коронавірусу.